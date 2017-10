Les téléréalités de demain

Présentés la semaine dernière au Mipcom de Cannes, ce grand marché international réunissant chaque année les plus gros joueurs du petit écran, les formats à surveiller suscitent toujours de fortes réactions. Après avoir épluché les 25 titres sélectionnés par Virginia Mouseler, directrice du bureau d’études The Wit, nous avons retenu les neuf plus originaux, lesquels nous avons répartis dans trois catégories : prometteurs, intrigants et... n’importe quoi.

Prometteurs

Undercover High (États-Unis)

Photo courtoisie

Vous rappelez-vous Never Been Kissed, cette comédie romantique des années 1990 dans laquelle Drew Barrymore jouait une journaliste de 25 ans qui infiltrait une école secondaire en prétendant en avoir 16 ? Undercover High, c’est un peu la même chose. Diffusé sur A&E, ce docu-série montre un adulte qui s’immisce dans une polyvalente du Kansas pour mieux comprendre le quotidien des adolescents, et surtout, pour tenter d’être un agent de changement positif, notamment en contrant l’intimidation.

All Together Now (Royaume-Uni)

Photo courtoisie

Ils sont nombreux à chercher la prochaine compétition de chant qui éclipsera The Voice au sommet du podium. Endemol (Star Académie, Big Brother) tentera sa chance cet hiver avec All Together Now, un concours dans lequel les candidats pousseront la note devant un « mur » de 100 chanteurs de très haut calibre. Leurs notes dépendront du nombre d’experts qu’ils réussiront à faire lever de leur siège.

Lost in Translation (Pays-Bas)

Propriété de Talpa, le géant mondial derrière The Voice, cette énième relecture de Survivor pourrait frapper fort. Sur une île, 12 étrangers doivent construire un radeau et trouver un trésor. Le premier hic ? Ils n’ont que 30 jours pour réaliser leur mission. Le deuxième ? Ils parlent tous des langues différentes.

Intrigants

The Break-Up (France)

Vous songez à divorcer ? Participez à The Break-Up, une émission dans laquelle des couples en crise expérimentent la vie de divorcés. Avec l’aide d’un avocat et d’un thérapeute, ils séparent leurs biens et pendant six semaines, ils vivent séparément, histoire de faire la fête et rencontrer de nouvelles personnes. Après cette période, ils se reconnectent et doivent décider s’ils divorcent pour vrai ou s’ils renouent leurs vœux. C’est ce qu’on appelle un jeu dangereux.

The Last 24 Hours (Belgique)

Une célébrité révèle comment elle choisirait de passer sa dernière journée sur terre si elle savait qu’elle allait mourir demain. Les caméras la suivent durant ces 24 « ultimes » heures... qui sont susceptibles d’être riches en larmes.

Couple ou pas couple ? (France)

Ce nouveau jeu de Vivendi Entertainment pique la curiosité. Deux candidats doivent observer un groupe de 12 hommes et femmes pour deviner qui forme un couple avec qui. Plus ils reconstituent de duos, plus ils remportent d’argent.

N’importe quoi !

Bromans (Royaume-Uni)

Photo courtoisie

Dans cette téléréalité entrée en ondes le mois dernier sur ITV, huit couples retournent au temps des Romains. Lors du premier épisode, les hommes se battaient comme des gladiateurs pendant que les femmes faisaient du vin. Les commentaires sur Twitter se résument ainsi : c’est tellement mauvais que c’est bon.

Change Your Tune (Royaume-Uni)

De mauvais chanteurs subissent un entraînement de quelques semaines dans l’espoir de devenir de bons chanteurs. Puisqu’il n’y a rien de pire que d’entendre chanter quelqu’un qui fausse, avertissez-nous seulement quand ils auront complété leur formation. Nos oreilles vous en remercient.

Inhuman Resources (États-Unis)

Hormis le jeu de mots dans le titre (Ressources inhumaines), rien dans ce concept ne nous inspire confiance. Un vendredi, un patron annonce à des employés qui s’entendent plus ou moins bien qu’ils devront passer le week-end au bureau. Au programme : des épreuves comme une course de chaises, des danses lascives, etc. On préfère remettre notre démission.