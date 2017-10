MeToo: Marilyn Manson renvoie son bassiste Twiggy Ramirez

Quatre jours après une publication Facebook de la leader du groupe rock Jack Off Jill accusant son ex-amoureux, Twiggy Ramirez, d’agression et de viol, Marilyn Manson se manifestait eeeeeenfiiiiiiiin hier en y allant d’une publication Instagram laissant entendre que le bassiste n’était plus le bienvenu au sein de son groupe.

This is a sad day.

«Il sera remplacé pour la prochaine tournée. Je lui souhaite bonne chance.» Dans les commentaires, le chanteur ajoutait: «Ceci est une triste journée.»



De son vrai nom Jeordie White, Twiggy Ramirez accompagnant Marilyn Manson sur scène et en studio depuis plus de 20 ans.