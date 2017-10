Après avoir conquis sa copine, Léane Labrèche-Dor, Mickaël Gouin est également entré dans les bonnes grâces de son beau-père, le comédien Marc Labrèche.

Le trio a d’ailleurs collaboré récemment pour une parodie de l’émission Les Chefs!, rapidement devenue virale. « Mickaël et lui s’entendent bien, je crois ! En même temps, ils se ressemblent les deux. Freud dirait que j’ai recherché mon père dans ma relation amoureuse. Ils sont niaiseux et ils sont drôles.

Quand on va souper chez mon père, on boit et on rit. Ce sont les mots d’ordre. Mon chum fitte dans ce modèle-là », s’exclame Léane Labrèche-Dor, quelques minutes avant la première du film Pieds nus dans l’aube, au Cinéma Impérial, lundi dernier.