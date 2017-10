Parce que c’était Barbara

Parfois, il arrive que des productions musicales se rapprochent de la haute couture, mais à prix beaucoup plus abordable. Pianiste classique, spécialiste de Ravel et Couperin, Alexandre Tharaud

murissait ce projet Barbara

depuis des lunes. Pour souligner le 20e anniversaire de cette grande dame de la chanson, que je connais peu hélas, le jeune homme a réuni des chanteurs et chanteuses, des cordes et des musiciens. Si la nostalgie se fait parfois sentir, disons plus l’absence, ce doublé devrait normalement se retrouver dans le palmarès des disques de l’année. Si le beau est l’ami du bien, nous devrions considérer qu’Alexandre Tharaud a réussi en collégialité, un disque exemplaire. Loin de vouloir voguer sur la vague anniversaire, toute l’œuvre ou presque de la grande Barbara se retrouve, avec de légers réarrangements, et des artistes qui font preuve d’une étonnante sobriété.

Lentement vient la poésie.



Du choix, nous avons avec cet hommage mesuré. En duo avec le clarinettiste Michel Portal pour ma plus belle histoire d’amour, la chanteuse Juliette pour Mes hommes, Au bois de St Amand avec Rokia Traoré, la liste s’allonge sans jamais, que l’ennui naisse. Mélancolique certes, ce disque, est un hommage à une dame qui n’a vraiment pas eu la vie facile , malgré des rencontres incontournables. Nous songeons, évidemment aux Frères Prévert , et ce merveilleux accordéoniste qu’est Roland Romanelli.

Comme complément à ce doublé, nous vous suggérons fortement : Barbara, la vraie vie (1930-1997-2017) du romancier Jean-François Kervéan (éditons Robert Laffont). Sans être biographe de formation, cette lecture amoureuse m’a permis de découvrir une battante, qui toute sa vie a lutté. Parfois anticonformiste, solitaire marquée par de des épreuves » la longue dame brune » fut aussi une combattante. Que ce soit pour le sort de prisonniers, les migrants ou le sida, sa voix fut essentielle et sans jamais attendre, quoi que ce soit, en retour.