Son concert traduit en langue des signes

Convaincue que ses spectacles doivent être accessibles au plus grand nombre, l’auteure-compositrice-interprète Samuele a fait traduire en langue des signes québécoise (LSQ) les pièces qu’elle interprétera lors de son prochain concert à Montréal, événement qui sera présenté à la Sala Rossa le 8 novembre.

C’est une rencontre marquante avec l’une de ses admiratrices sourdes, qui a eu lieu après la présentation d’un concert, en juin dernier, qui l’a convaincue de mettre en branle ce projet de traduction.

« Elle m’a dit que les personnes sourdes et malentendantes aimeraient pouvoir profiter de mes spectacles, a expliqué la musicienne en entrevue. C’est certain qu’on est souvent bloqué par les budgets de production, mais je me suis dit que d’engager une personne pour interpréter, ce n’était pas irréaliste. »

Et pourquoi ne pas simplement faire défiler les paroles de ses chansons sur un écran, durant ses spectacles ?

« On m’a dit que les gens qui ont appris la LSQ ne savent pas toujours lire et écrire le français, a expliqué l’artiste. Il y a donc quelque chose de plus inclusif dans le fait qu’il y ait quelqu’un qui traduise avec des gestes à nos côtés, sur scène. »

Rareté

Les recherches visant à trouver l’interprète qui allait l’accompagner sur scène ont été plus ardues que prévu. En effet, Samuele a rapidement constaté que ce type de service était rarement offert dans le milieu culturel.

« Il y a des organismes qui existent, qui peuvent t’accompagner pour un rendez-vous chez le médecin, par exemple, mais en culture, il y a seulement Spectacle interface qui fait de la traduction en théâtre et en humour », a-t-elle souligné.

Ce n’est qu’après avoir trouvé le moyen de faire circuler son offre à travers divers groupes Facebook d’interprètes LSQ que Samuele a fait la rencontre d’Annick Morrisson et Marie-France Sabourin, duo qui se joindra à elle, le 8 novembre.

« Depuis qu’elles ont accepté de m’accompagner, nous sommes en contact régulièrement. Elles me posent beaucoup de questions par rapport à mes intentions derrière certaines phrases de mes chansons, pour être certaines de faire la bonne traduction, a-t-elle raconté. C’est vraiment une autre langue. En plus, comme je fais de la poésie, ce n’est pas toujours simple. »

Sur scène, Samuele et ses musiciens offriront une prestation d’une heure et quart durant laquelle ils interpréteront une quinzaine de morceaux.

« En plus, je parle beaucoup sur scène, a précisé l’artiste. Elles vont donc devoir traduire ce que je dis entre les tounes. C’est beaucoup de travail (voir autre texte). »

Même cachet

Pour leurs services, les interprètes recevront le même cachet que les autres musiciens présents aux côtés de la chanteuse, ce soir-là. Le travail effectué en amont, pour traduire les paroles, sera traité de la même façon que le temps investi par les musiciens pour apprendre les chansons, en vue d’un concert.

« Si on réussit à travailler ensemble, à long terme, elles vont finir par faire partie du groupe », a souligné Samuele, qui espère pouvoir répéter l’expérience le plus souvent possible.

« Je pense que rien ne peut être révolutionnaire si ce n’est pas accessible. C’est juste une question d’inclusion. Pour moi, chaque personne est importante et si on exclut des gens, on passe à côté de quelque chose. »

► Samuele présentera son concert traduit en LSQ le 8 novembre, à la Sala Rossa, dans le cadre du festival Coup de cœur francophone. Plus d’informations à l’adresse coupdecoeur.ca.

Quelques chiffres

En 2012-2013, environ 4,6 millions de Canadiens de 20 à 79 ans connaissaient une perte auditive qui les empêchait d’entendre au niveau normal de la parole.

En 2012, 116 210 Québécois âgés de 15 ans et plus présentaient une incapacité liée à l’audition.

Environ 10 000 personnes, au Québec, connaissent la langue des signes québécoise.

Sources : Statistique Canada, l’Office des personnes handicapées du Québec et le Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes

Un travail colossal

Annick Morrisson et Marie-France Sabourin ont investi environ 150 heures dans la traduction des chansons que présentera Samuele, lors de son concert du 8 novembre.

Ce n’est donc pas un hasard si les interprètes ont préféré se partager la tâche et relever ce défi en duo.

« C’est beaucoup de travail. Un poème à interpréter, ce n’est pas comme une discussion entre deux personnes », a souligné Annick Morrisson en entrevue.

« On ne peut pas faire du mot pour mot, a ajouté Marie-France Sabourin. Nous devons y aller avec le sens des mots. En plus, quand on interprète une chanson, il faut que les signes coulent. »

« La langue des signes, c’est une langue à part entière, a rappelé sa complice. Il y a une structure, une grammaire, des expressions, des accents. En plus, dans notre cas, les émotions ne passent pas par la voix, elles passent par le corps. »

Par principe

En plus de la traduction des chansons qu’elles présenteront sur scène, les interprètes ont aussi investi plusieurs heures dans la préparation du tournage du vidéoclip de La révolte (dévoilé à la fin septembre), pièce qu’elles ont traduite à quatre mains.

« On ne le fait pas pour la paye, a souligné Annick. On le fait parce que ça nous tient à cœur. On veut que les messages de Samuele, qui écrit des textes incroyables, soient accessibles à la communauté (sourde et malentendante). »

« Les personnes sourdes devraient avoir accès à toutes les sphères de la vie, mais ce n’est pas le cas, a constaté Marie-France qui, comme sa collègue, estime que la culture devrait être accessible à tous. Je trouve ça dommage. »