[AUDIO] Isabelle Desjardins raconte sa nouvelle vie à New York

L’ancienne animatrice Isabelle Desjardins était en entrevue dans Maurais Live, sur les ondes de CHOI Radio X, jeudi matin. Elle a raconté comment elle et l’ancien joueur du Canadien de Montréal, David Desharnais, vivent leur nouvelle vie à New York.

Voici quelques citations marquantes de l'entrevue.

«Ça va très très bien! Il (David Desharnais) est très heureux. On feel le parfait bonheur ici à New York. Juste de se promener et de ne pas se faire parler de hockey. Je vais te dire là... c’est différent et ça fait chaud au coeur! Tu marches et tu es incognito. David prend le métro pour aller à ses games. [...] À moins que tu sois la plus grande vedette du baseball ou du basketball ou gardien de but des Rangers, je ne pense pas que tu vas te faire reconnaître dans le métro à New York.»

Dans quel quartier vous êtes installés? – Dominic Maurais

«Dans Tribeca! Juste à côté de Battery Park. C’est sur le bord de l’eau, c’est vraiment plus tranquille et c’est familial. On se tient loin de Time Square mettons!»

«Je ne regarde pas le Canadien! C’est fini cette étape de ma vie. Non, sérieusement... premièrement, je n’ai pas les postes du Québec à la télé. Ça m’évite les mauvaises nouvelles du Québec.»

«Je marche beaucoup! J’ai un bébé de trois mois de demi alors je ne peux pas me permettre d’aller au théâtre, d’aller voir des comédies musicales à tous les soirs. J’ai une merveilleuse gardienne, mais déjà là, mon cœur de mère de faire garder mon petit bébé, ce n’est pas super évident alors on sort... Une fois aux deux semaines David et moi on fait une petite activité, mais c’est sérieusement trop éclaté comme ville. Il y a trop de choses à voir. Il va falloir "resigner" avec les Rangers parce qu’on n’aura pas assez d’une saison pour tout voir et tout faire.»

La femme de joueur avec qui tu t’entends le mieux? D.M.

«Elle sont toutes fines. Elles ont toutes pas mal des enfants, ceux de mon âge là... donc on s’entend toutes bien. Je vais dire que j’ai cliqué un peu avec... Elle s’appelle Jessica, c’est la femme de Nash. Rick Nash! [...] On dirait que dans le monde des filles, ça ne veut pas s’attacher. Ça se dit : "bon bien elle est là pour un an." Ce n’est pas méchant. Elles sont comme : "on verra si on développe un peu plus l’amitié si elle reste un peu plus longtemps."»

«Il (David Desharnais) est moins sous le spotlight. Ce n’est pas Montréal. C’est les Rangers. C’est une autre belle histoire. Ce n’est pas le même stress. Ce n’est pas la même vision des fans par rapport à l’équipe. Il y a plusieurs équipes sportives, donc la pression n’est pas juste sur le hockey. Les gens passent un peu plus vite à autre chose. Ils ne s’acharnent pas sur les joueurs. Il est juste là pour faire ce qu’il a à faire. Il ne rentre pas à la maison un peu bousculé par une défaite. Il est beaucoup plus sûr de lui-même. On le dit souvent, mais c’est un gars avec du cœur au ventre. Il n’abandonne jamais. C’est le gars le plus travaillant que je connaisse, que j’ai connu. Il travaille tellement fort. Il ne prend pas ça à la légère, jamais. [...] C’est un enragé. Il veut vraiment. C’est ça qui est beau à voir.»

Voici l’extrait complet.