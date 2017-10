Bargou 08: Le son des montagnes pour l’ouverture du FMA

Le Festival du Monde Arabe de Montréal ouvrira ce vendredi soir avec la première visite en Amérique du Nord du groupe Tunisien Bargou 08.

Le groupe nommé en référence au village natal de son fondateur est né de la volonté de celui-ci de présenter le son de cette région montagneuse du nord-ouest du pays au reste du monde.

«Pour moi, ces chants et cette musique qui jouait dans les fêtes et tout, c’est la musique que j’ai écoutée durant toute mon enfance, explique Nidhal Yahyaoui, le chanteur du groupe. La musique là-bas n’était jamais vraiment sortie du village et pas de musique de l’extérieur n’était entrée non plus.»

«C’est toujours un plaisir de monter sur scène et de voir le regard des gens qui écoutent cette musique pour la première fois », ajoute-t-il.

Le nom du groupe vient de Bargou, le petit village où il a grandi, et de l’indicatif téléphonique 08 qui précède les numéros de cette région reculée parfois tournée en ridicule par le reste du pays.

«Comme on dit ici qu’une personne est un «450», une personne plutôt traditionnelle, et bien le 08 c’est l’indicatif qui a un peu une connotation paysanne ou même barbare», explique Emily Awad, la directrice des communications pour le Festival du Monde Arabe.

«Là haut, c’est vraiment les villages oubliés, politiquement, et tout [...] il y a rien là-bas,» explique M. Yahyaoui. Venant lui-même de cette région ayant selon lui tant à offrir, il a décidé de faire quelque chose pour changer cette perception péjorative.

«Et bien nous, on a rendu ça une fierté. Les «08» ils sont fiers de l’être, » résume-t-il. Le moment le plus fort ce n’était pas ailleurs en tournée, c’était à Bargou, quand on a joué là bas, devant les gens qui nous ont appuyés».

Rythmes anciens, sonorité moderne

Le résultat de cette volonté de redorer le blason de Bargou et ses environs est une musique mélangeant les percussions et chants Targ, musique aux influences arabes et berbères, à l’électro d’aujourd’hui et à une touche de musique rock.

«Ça fait une musique qui est branchée, mais qui en même temps utilise des rythmes qui sont puisés de cette tradition ancestrale, décrit Mme Awad. C’est un jeu entre la modernité et la tradition.»

Ajoutant un peu de batterie et un synthétiseur à plusieurs instruments traditionnels, Bargou 08 présente une musique dansante parfaite autant pour les passionnées des mélodies du monde arabe que les amateurs de musique pop contemporaine.

«C’est la façon dont moi en tant que jeune je vois cette musique, et c’est comme ça que je la modernise dans un sens», explique M. Yahyaoui.

Un festival axé sur la curiosité et la découverte

En dehors du spectacle d’ouverture de Bargou 08, le Festival du Monde Arabe présente une programmation amenant beaucoup d’échanges et de fusions des genres musicaux influencés d’une façon ou d’une autre par le monde arabe.

«On a une programmation très variée qui mélange autant le jazz, le flamenco, aussi les rythmes africains, le classique, la pop et l’électro, énumère Mme Awad. Par exemple, nous avons un spectacle flamenco perse, donc c’est un dialogue entre la musique traditionnelle persane, donc iranienne, avec le flamenco comme nous le connaissons. »

Cette variété fait écho à la volonté du festival de partager et échanger à propos des nombreuses cultures du monde arabe.

«Depuis 2000, le festival a toujours eu pour mission le dialogue et les rencontres des cultures arabes et occidentales, explique Mme Awad. Ce n’est pas vraiment un festival communautaire qui est fait et présenté pour la communauté arabe, c’est un festival qui vise à promouvoir les arts du monde arabe auprès du public québécois et aussi qui vise à la rencontre des deux cultures. »

À travers ce choix éclectique, l’édition de cette année est quant à elle un peu plus symphonique qu’à l’habitude.

«On a toujours les trois volets: les arts de la scène, le salon de la culture et le cinéma. Mais je dirais que cette année nous avons une touche très classique, » explique Mme Awad en mentionnant au passage le concert phare du festival, «Oud à l’Ouest», de l’artiste Naseer Shamma qui se produira accompagné de l’Orchestre Métropolitain le 10 novembre à la Maison Symphonique.

Près d’une dizaine de spectacles gratuits sont aussi programmés durant le festival, comme Mme Awad l’explique, pour les curieux qui préfèrent avoir un avant-goût sans frais de ce que le festival a à offrir plutôt qu’acheter un billet pour un spectacle d’un artiste qu’ils ne connaissent pas vraiment.

Le Festival du Monde Arabe de Montréal commence ce vendredi soir avec un spectacle gratuit de Bargou 08 à la salle de spectacle Le National et se termine le 12 novembre prochain.