Vous allez avoir hâte à dimanche après avoir regardé ce premier extrait des duels à LVJ

Maintenant que les équipes des coachs Marc Dupré, Marie-Mai et Alex Nevsky sont complétées, on passe aux choses sérieuses : la ronde des duels.

Trois par trois, les candidats tenteront de garder leur place au sein de leur équipe, un exercice pas très évident compte tenu de l'immense talent des jeunes recrutés cette année à La Voix Junior.

Dans cet extrait diffusé en primeur, Marion, Sydney et Yann feront de leur mieux pour impressionner leur coach et passer à l’étape suivante. Le trio a interprété la pièce Glory, tirée de la bande sonore du film Selma et originalement chantée par John Legend et Common.

Impossible de regarder l’extrait sans vivre une émotion !

Décidément, les coachs auront à faire des choix extrêmement difficiles cette année. Ne manquez pas la première ronde des duels dès 19h sur les ondes de TVA.