François Lambert intéressé par le Groupe Juste pour rire

L’homme d’affaires et ex-Dragon François Lambert ajoute son nom à la liste d’acheteurs potentiels du Groupe Juste pour rire. Mais le futur propriétaire, quel qu’il soit, devra s’allier aux humoristes québécois, dit-il.

«Il faut garder Juste pour rire au Québec. La marque a besoin d’un renouveau et ça doit se faire de façon intégrée avec les humoristes. Peu importe le groupe, il va falloir qu’ils soient là. Ils doivent être impliqués, éventuellement dans un partenariat, tant financier qu’autre. Les [jeunes] veulent participer au capital action de l’entreprise. Il faut regarder ça», a-t-il affirmé en entrevue au Journal de Montréal.

S’il finit par acheter le groupe en déroute, l’homme d’affaires multimillionnaire s’engage à intégrer des humoristes au sein du conseil d’administration de l’entreprise, ajoute-t-il.

Il ajoute ainsi son nom à celui d’un autre Dragon, Alexandre Taillefer, au groupe de spectacle Evenko et à Comédiha, notamment, qui figurent parmi les acheteurs potentiels confirmés du groupe appartenant à Gilbert Rozon.

Le fondateur de Juste pour rire est accusé d’agressions sexuelles sur de nombreuses femmes.

Marque entachée

Juste pour rire est une marque «émotive, en difficulté», dit-il. Ce qui la rend attrayante pour de nombreux acheteurs potentiels qui flairent la bonne affaire.

«Il ne pourra pas la vendre à plein prix. [...] De faire renaître la marque le plus tôt possible est important. Soit il vend rapidement avant que tout s’écroule, en allant chercher de l’argent ailleurs, soit il attend que ça passe. Et je doute que ça passe.»

Tous les acheteurs potentiels sont actuellement en attente des documents qui seront fournis par RBC Marchés des capitaux, chargés de piloter la vente de l’entreprise fondée en 1983.

Jérôme Ferrer ne veut pas fermer les restaurants Jerry

Par ailleurs, le restaurateur Jérôme Ferrer affirme que les choses vont comme à l’habitude dans les six restaurants Jerry, une coentreprise qu’il a fondée avec Juste pour rire.

«J’ai une affiliation avec Juste pour rire, pas avec M. Rozon. On est vraiment secoués par tout ça, pour la suite c’est entre les mains de nos avocats.»

Il dit s’inquiéter pour Jerry, qui «subit les dommages collatéraux» de l’affaire Rozon. Ses premières pensées vont pour les victimes.

Il ignore ce qu’il adviendra pour l’instant des restaurants Jerry. Il est toutefois le seul propriétaire de la marque, a-t-il affirmé.