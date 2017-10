Tami Neilson, ça c’est de la voix !

Comme le dit si bien le proverbe : « Jamais deux, sans trois ». Après, l’avoir entendu, en première partie du guitariste Colin James et sous une pluie battante lors du dernier Festival, de jazz, la chanteuse canadienne Tami Neilson,

maintenant établie en Nouvelle-Zélande était de passage hier soir, au Club Soda. Dans le plus simple appareil, soit un batteur et un guitariste, son tour de chant fut un bonheur pour les amateurs. Avec beaucoup de simplicité et d’humour, elle a sorti de son chapeau, quelques tubes, extraits de : Don't Be Afraid

et Dynamite.

Pour une fois que rien n’est forcé, que tout est juste et retransmis avec une émotion palpable, sans le concours de synthétiseurs et autres boîtes à musique, nous saluons cette jeune dame.

Certes, nous aurions aimé des cuivres, une formation plus musclée, mais ce n’est que partie remise. Des influences qui vont de la « fonderie » Stax à Mavis Staples et de Shirley Bassey à la légendaire Mahalia Jackson, Tami Neilson conjugue le tout, sans jamais copier.

Ce qui est toujours aussi surprenant, la Voix ! Une amplitude presque phénoménale qui couvre presque trois octaves et jamais de grésillements.

Avec un naturel pareil, cette jeune dame fera sans contredit votre bonheur et surveillez bien la prochaine édition du Festival de jazz.