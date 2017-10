Un mini-album pour The Box

En 1983, lors de la dissolution du groupe The Box, Jean-Marc Pisapia était loin de croire qu’il arpenterait toujours les scènes, vingt-quatre années plus tard, pour chanter les Closer Together, l’Affaire Dumoutier et Crying Out Loud for Love.

La formation, qui a repris du service en 2005 et qui donne autour de 15 à 20 spectacles par année, est de passage ce soir à la salle Jean-Paul-Tardif du collège Saint-Charles-Garnier.

« En 1993, lorsque le groupe est mort pour la première fois, c’était fini dans ma tête. Si tu m’avais dit à ce moment-là que The Box était pour se reformer en 2005 et qu’on remettrait tout ça en route, je t’aurais ri au nez », a lancé le chanteur, lors d’un entretien.

Le phénomène de nostalgie et celui de revivre les émotions du passé expliquent que la formation continue de vivre avec une nouvelle équipe de musiciens.

« Je pense que les gens sont effectivement fondamentalement nostalgiques. Une des phrases que j’entends le plus souvent, des gens qui viennent à nos spectacles, c’est que ça leur rappelle leur cégep. Je suis moi-même un nostalgique de ma diète musicale des années 70 avec The Police, Jethro Tull et les vieux Genesis », a-t-il fait remarquer.

Jean-Marc Pisapia constate que les fans typiques de The Box, qui ont autour de 50 ans, viennent avec leurs enfants et même leurs petits-enfants.

« On voit ça et c’est très drôle. Ils ont huit et neuf ans, ils sont accotés sur le bord de la scène et me regardent les yeux grand ouverts. Je pourrais être leur grand-père », a-t-il laissé tomber.

Un nouvel album en mars

La nouvelle mouture de la formation The Box, constituée de Jean-Marc Pisapia, du guitariste François Bruno, du bassiste Daniel Volj, du batteur Martin Lapierre, du claviériste Guillaume Jodoin et de la choriste Isabelle Lemay, interpréteront des chansons des albums Black Dog There et Le Horla, lancés en 2005 et 2009, pour ensuite attaquer tous les vieux succès.

The Box a commencé à travailler sur de nouvelles chansons. L’objectif est de lancer un mini album au mois de mars.

« Nous nous sommes réunis pour faire de la musique, à la demande des musiciens, et ça s’est très bien passé. Le résultat était vraiment surprenant et il va falloir, maintenant, trouver du temps pour se réunir et travailler là-dessus. On a mis le pied dans l’engrenage », a-t-il mentionné.

Les billets sont en vente sur le portail lepointdevente.com et à la porte de la salle Jean-Paul Tardif.