Une grande déception

Avec une équipe de rêve composée des frères Coen au scénario, de George Clooney à la réalisation et de Matt Damon et Julianne Moore dans les rôles principaux, on pouvait logiquement s’attendre à de belles choses de la comédie noire Bienvenue à Suburbicon. Mais on a finalement été terriblement déçu.

Sur papier, ce sixième film réalisé par George Clooney (Les marches du pouvoir) avait pourtant tout pour nous séduire. Construit autour d’un scénario que les frères Ethan et Joel Coen (Fargo, Le grand Lebowski) ont écrit il y a plusieurs années, Bienvenue à Suburbicon aurait pu s’inscrire dans la lignée de O Brother, Where Art Thou et Ave, César !, deux comédies délirantes nées de collaborations précédentes entre Clooney et les Coen. Mais, au contraire, j’ai bien peur que ce film fade et peu convaincant tombe rapidement dans l’oubli.