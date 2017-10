Festival SPASM: Une course contre la montre pour faire un film en deux semaines

Seize cinéastes québécois présenteront ce samedi au Club Soda des films faits en seulement deux semaines dans le cadre du festival de courts-métrages SPASM.

La soirée cinématographique clôturant cette 16e édition du festival de films qui bat son plein depuis le 19 octobre est, comme le décrit le président de SPASM Jarrett Mann, une véritable course contre la montre.

«Il faut d’abord trouver une idée et écrire un scénario réalisable en si peu de temps, décrit M. Mann. [Ensuite], on parle du tournage, du montage, de la postproduction, de tout.»

Les Kino Kabarets, dont le premier a été organisé au Festival du nouveau cinéma (FNC) en 2001, font partie du mouvement Kino fondé pour inciter et assister les cinéastes expérimentés ou amateurs à produire des courts-métrages de façon régulière.

Entre planification et improvisation

L’approche des différents cinéastes dans la production de ces films peut grandement varier.

«Dans mon cas, j’avais une idée et un scénario très précis, raconte le cinéaste et vétéran des Kino Kabaret Vincent Wilson. J’y suis allé en me disant, voici le scénario, ça rentre en une journée de tournage, notre horaire c’est ça, mettons y la main à la pâte. »

«Personnellement, j’y vais sans script [...] et je travaille avec mon équipe en improvisant, explique quant à elle la réalisatrice Lawrence Côté-Collins, qui travaille présentement sur l’émission «Un souper presque parfait». J’ai peut-être un bout de papier avec deux ou trois idées dans mes poches au début, mais c’est pas mal tout.»

Or, les deux cinéastes d’expérience s’entendent pour dire que c’est une parfaite occasion pour essayer des idées et expérimenter tout en s’amusant.

«C’est ça qui est intéressant avec les Kino Kabarets, c’est qu’on peut sortir des idées plus rapidement que si on y allait avec un court-métrage et tout le processus de financement», explique M. Wilson.

«Pour moi, c’est l’exploration qui est le plus important, ajoute Mme Côté-Collins. La seule règle, c’est de ne pas faire quelque chose de vraiment offensant, mais mis à part ça, tu fais bien ce que tu veux.»