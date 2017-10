On a trouvé l’endroit idéal pour un costume d’Halloween unique et pas cher

Présenté par

Peu importe notre âge, l’Halloween est l’occasion parfaite pour célébrer notre côté créatif et ludique. C’est encore mieux si on peut le faire à petit prix, de manière écoresponsable et en encourageant une bonne cause.

Avec sa vaste sélection d’accessoires neufs et son immense stock de déguisements et de vêtements usagés, Renaissance est la chaine de boutiques toute désignée pour quiconque à la recherche d’un costume unique.

Pour éviter de laisser votre déguisement amasser la poussière ou de le jeter, vous pouvez le retourner et ainsi donner la chance au prochain.

Si cet organisme à but non lucratif vous fait épargner et s’inscrit dans une logique de consommation responsable, il a aussi comme mission de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de personnes éprouvant de la difficulté à intégrer le marché du travail.

Voici quelques costumes déjantés que nous avons trouvés lors d’une séance de magasinage un peu fofolle!

Pour d'autres suggestions de costumes ou pour trouver le magasin Renaissance le plus près de chez vous, consultez leur site web. Rendez-vous aussi sur leur page Facebook et leur Instagram!