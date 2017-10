En développement professionnel, récoltez ce que vous semez

Comment redonner du souffle à un emploi routinier ? Comment tirer le meilleur d'un environnement de travail qui laisse à désirer ?

Songez à créer vos propres occasions de développement professionnel. Parsemez votre poste actuel de joie et de croissance, pour que les matins - et les lundis matin tout particulièrement – soient source de potentiel et non de morosité. Mieux encore, en alimentant votre propre plan de développement professionnel, semez d'emblée les graines pour votre prochaine étape de carrière.

Voici quelques suggestions pour s'assurer une bonne récolte :

SFIO CRACHO - stock.adobe.com

Faire parler les chiffres

Si votre objectif est de passer de l'analyse statistique des tendances des consommateurs aux stratégies de marketing, vous devrez démontrer que vous savez faire parler les chiffres. Et qu'ils en ont beaucoup à dire sur les besoins de consommation émergents, et non seulement sur le comportement du passé. Votre emploi vous procure déjà le net avantage d'une mesure de résultats, alors pourquoi ne pas prendre les devants sur un rapport ciblé du marché ? Colligez des analyses précédentes sur un segment en particulier, comparez-les avec le plan marketing de votre entreprise durant ces mêmes années et intégrez quelques études et projections issues de sources reconnues. Dressez le bilan des tendances observées vis-à-vis des prévisions. Vous voilà avec un document riche en contenu quantitatif et qualitatif pour éclairer les décisions exécutives.



Non seulement cette prise d'initiative témoignera de votre approche visionnaire, mais elle mettra également en lumière vos compétences de synthèse et de rédaction. Ce sont là des éléments clé pour percer dans le cercle stratégique, sans toutefois trop s'éloigner de vos tâches actuelles, alors ne soyez pas surpris si on vous invite tout à coup à participer à ces discussions !

Mettre à profit vos habiletés de négociation

Votre poste en contrôle d'inventaire ou soutien administratif est-il devenu une source de frustration ? Êtes-vous persuadé d'avoir toutes les compétences d'un gestionnaire des achats ou d'un administrateur de contrats ? Il vous faudra manifester quelques incontournables pour briguer ces promotions : sourcing, négociation, orientation vers les résultats, assurance et maîtrise des émotions.



Vous avez sûrement déjà intégré d'anciens bons de commande dans la base de données, alors essayez d'en extraire une liste de fournisseurs. Puis, rehaussez son utilité en tant qu'outil de référence et non seulement comme un instrument d'audit. Cataloguez les fournisseurs existants selon vos besoins d'affaires, effectuez des recherches pour en identifier d'autres et contactez les nouveaux pour des estimations.



Vous pourriez en faire de même pour du benchmarking des meilleures pratiques dans toute une gamme de secteurs. Ce genre de pensée stratégique vous positionne immédiatement au-dessus de votre rang et votre salaire actuels, que vous cherchiez à évoluer au sein ou à l'extérieur de votre département immédiat.

Soyez des nôtres dans deux semaines pour élargir encore plus l'horizon dans le développement professionnel en leadership.

Pour parcourir toutes nos chroniques, rejoignez-nous sur le site de l’École d’éducation permanente de l’Université McGill ou sur LinkedIn.