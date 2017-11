Charlie Lindgren, une inspiration

« Charlie joue bien, il réussit de gros arrêts depuis deux matchs. Il se bat tellement, il inspire ses coéquipiers. Quand tu vois ton gardien élever son jeu, ça te procure de l’énergie sur le banc. Il veut prouver qu’il a le talent pour jouer dans cette ligue. Il suit bien la rondelle. Je me répète, son niveau de bataille est impressionnant. »

« Quand tu reçois plus de tirs, tu te sens plus dans la rencontre. Ça devient une bataille mentale. J’ai travaillé fort sur l’aspect mental et je restais dans ma bulle. À partir de la deuxième période, les Golden Knights ont recommencé à attaquer. Je savais que c’était une question de temps avant qu’ils ne rebondissent. »