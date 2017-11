Un promoteur écarté

Un homme d’affaires montréalais dit avoir été écarté de l’organisation de la course de Formule électrique au profit du promoteur evenko, qui a obtenu le contrat sans appel d’offres.

Alexandre Choko s’est rendu à Miami et à Monaco en 2015 pour rencontrer les dirigeants de la Formule E. Il a même signé une première entente avec la Formula E holdings et avait reçu l’appui de l’Association des véhicules électriques du Québec pour organiser une course à Montréal dès septembre 2016.

«À Monaco, on a signé notre entente et ils me présentaient comme le promoteur de Montréal», dit celui qui a également organisé des événements avec l’ex-boxeur Mike Tyson. Photo courtoisie

Il a commencé à approcher des partenaires potentiels et a discuté avec une firme pour faire une étude de pré-faisabilité. Un site web a également été créé. À l’époque, il envisageait quatre sites pour la course : sur une section du circuit Gilles-Villeneuve, dans le Vieux-port, au Mont-Royal et au centre-ville, dans le secteur de McGill College.

«Je rêvais d’une sorte de festival qui ferait également la promotion des véhicules électriques», dit-il. L’événement aurait porté le nom de festival E-motion.

Pas d’appel du maire

Si les discussions semblaient bien entamées avec différents partenaires, il dit avoir eu de la difficulté à obtenir la collaboration de la mairie de Montréal. Il s’est rendu en personne déposer son dossier au greffe de l’hôtel de ville en mai 2015 après avoir tenté sans succès d’avoir une rencontre avec le maire.

On lui a indiqué que le maire voulait conclure les discussions sur le projet avant de rencontrer de potentiels promoteurs.

En juillet, il dit avoir croisé le maire Denis Coderre lors de l’inauguration de la Maison olympique. Il en a profité pour lui demander une rencontre concernant la Formule E. Même si la réponse lui semblait positive, il n’a jamais reçu l’appel du bureau du maire.

Les dés pipés ?

En septembre, il a rencontré des responsables de la FE à Montréal et c’est à ce moment qu’il a compris qu’il y avait un autre promoteur dans le décor. «J’ai compris que les dés étaient pipés, qu’il y avait de fortes chances que je ne fasse pas partie de l’équation», se désole celui qui a aussi été propriétaire du gym Tristar.

Un an plus tard, on annonçait que le promoteur de la course de Formule électrique serait evenko. Selon les chiffres officiels, 45 000 personnes ont participé aux festivités. Or, selon certaines sources, moins de 5000 billets auraient été vendus en billetterie.

« Selon moi, c’est un gros échec. Ça a été extrêmement coûteux pour les contribuables de Montréal», dit Alexandre Choko en évoquant les 24 millions de dollars déboursés par la Ville.

Au cabinet du maire, on dit que la FE voulait un promoteur expérimenté, mais distinct de celui qui organise le Grand Prix de Formule 1.

« Des discussions ont eu lieu entre la FE et evenko, mais le cabinet du maire n'a jamais fait pression pour qu'enveko soit retenu. Si la FE n'avait pas voulu ou souhaité travailler avec ce promoteur, il avait toute la liberté d'en choisir un autre», a dit Catherine Maurice.

Quelques dates

Mars 2015 : L’homme d’affaires Alexandre Choko se rend au grand prix de Formule électrique de Miami. Denis Coderre s’y rend aussi dans l’optique d’obtenir une course pour Montréal

Avril 2015 : L’Association des véhicules électriques du Québec donne son appui à Choko pour l’organisation de la course à Montréal

Mai 2015 : Alexandre Choko signe une première entente avec la Formula E Holdings à Monaco

Mai à septembre 2015 : Alexandre Choko tente de présenter son projet au bureau du maire. On lui répond que c’est prématuré de rencontrer des promoteurs.

Septembre 2015 : Des dirigeants de la Formule électrique viennent à Montréal. Alexandre Choko apprend qu’il y un autre promoteur intéressé et qu’il risque d’être exclu du projet