Fantasy Football: nos recommandations pour la dixième semaine d’activités dans la NFL

Les bonnes nouvelles se font de plus en plus rares dernièrement pour Roger Goodell...

Il n’arrive pas à faire suspendre Ezekiel Elliott, des propriétaires veulent son renvoi et Josh Gordon est sur le point d’effectuer un retour dans la NFL après maintes et maintes suspensions.

Par contre, si le commissaire Goodell se fie aux recommandations de vos experts préférés afin de bâtir son équipe fantasy, il doit malgré tout être heureux comme un moine!

Avant de vous lancer dans la lecture, on souhaite saluer au passage les détenteurs de Jay Ajayi, qui seront les seuls cette année qui auront eu un joueur deux fois en congé. Courage!

À ce stade-ci, les victoires sont de plus en plus payantes et les défaites de plus en plus coûteuses, alors ne perdez pas une seconde et lancez-vous!

Contrairement aux chances des Broncos de faire les séries éliminatoires, tout est possible en fantasy.

Bonne semaine et bonne lecture!

NOS 5 MACHINES DE LA SEMAINE

1- Le’Veon Bell (PIT)

La très grosse performance annuelle de Bell se fait toujours attendre et c’est ce week-end que ça pourrait enfin se produire. Il sonnera les cloches de la très ordinaire défensive des Colts...

2- Matthew Stafford (DET)

L’homme ayant le plus gros contrat de la NFL joue présentement à la valeur de son salaire. Les Browns ont une défensive aérienne dans le top 10, mais l’attaque de Cleveland va redonner le ballon beaucoup trop souvent à Stafford, ce qui fera de lui l’un des quarts les plus payants cette semaine.

3- Leonard Fournette (JAX)

Revenant de sa semaine de congé forcé pour indiscipline, le porteur format géant va courir avec fougue et détermination. Les Chargers sont classés avant-derniers pour arrêter le sol. Ce mélange est aussi explosif que du Coke Diet et des Mentos!

4- Jared Goff (LAR)

AFP

Goff est solide cette année, rien à voir avec l’année dernière. Il affronte les Texans qui ne sont plus intimidants pour les attaques de la NFL. D’ailleurs, ils représentent la 7e défensive qui concède le plus de points aux quarts-arrières de la NFL.

5- Adam Thielen (MIN)

Le petit receveur, qui n’a d’ailleurs jamais été repêché, fait tourner bien des têtes cette année. On aime le fait qu’il est beaucoup ciblé par Case Kennum. Pour vous donner une idée, il a attrapé au moins cinq ballons dans tous les matchs cette année, pour au pire 40 verges. Amari Cooper est jaloux...

ILS VOUS LANCERONT VERS LA VICTOIRE (QUARTS-ARRIÈRES)

Les incontournables

1- Tom Brady (N-A)

Un affrontement à Denver n’a pas l’air attrayant, mais on fait confiance à Tom. Il va être solide contre la défensive des Broncos qui passe beaucoup trop de temps sur le terrain. C’est comme placer de l’argent dans les bons d’épargne du Canada, c’est pas sexy, mais ça va faire la boulot.

2- Russell Wilson (SEA)

AFP

Arizona est la 9e défensive qui accorde le plus de points aux quarts-arrières adverses. On aime aussi le fait que Wilson ajoute toujours quelques verges au sol à tous les matchs. Bref, un autre placement sûr, jeudi soir.

3- Cam Newton (CAR)

Il a recommencé à courir avec le ballon et ça, c’est une mauvaise nouvelle pour n’importe qu’elle défensive de la NFL. C’est la clé pour faire fonctionner cette attaque à plein régime et il aura une grosse partie lundi soir dans un match à heure de grande écoute.

4- Ben Roethlisberger (PIT)

On ne voit pas comment les Colts vont arrêter les Steelers. Le seul hic, c’est que si les Colts se font marcher dessus au sol, il se pourrait que Big Ben n’ait pas à lancer le ballon trop souvent. Il devrait néanmoins avoir un bon match.

5- Dak Prescott (DAL)

Il est la force tranquille des Cowboys. La mauvaise nouvelle pour la défensive des Falcons est que la ligne à l’attaque de Dallas commence à jouer à la hauteur de son talent. Il peut passer autant de temps dans sa pochette avant de lancer qu’une personne peut en passer au service au volant du McDonald’s à l’heure du dîner.

Les indésirables

1- Philip Rivers (LAC)

La semaine de congé des Chargers a seulement reporté l’heure du jugement. Aucun quart-arrière n’a eu du succès face aux Jaguars cette année et il est peu probable que Rivers y change quoi que ce soit. Philip serait mieux d’aller prendre sa canne à pêche et d’aller pêcher sur le bord de sa rivière...

2- Kirk Cousins (WSH)

Il affronte une défensive top 5 contre la passe qui a eu une semaine additionnelle pour se préparer. Les Vikings ne feront qu’une bouchée de l’attaque aérienne des Redskins. D’ailleurs, les receveurs extérieurs de Washington sont misérables cette saison et l’équipe regrette sûrement l’acquisition de Terrelle Pryor Sr.

3- Jay Cutler (MIA)

AFP

On est parfaitement conscient que Jay Cutler vient d’avoir un des meilleurs matchs fantasy depuis le début de la saison contre les Raiders. Cependant, la défensive aérienne d’Oakland n’a rien à voir avec celle des Panthers. Il y aura beaucoup plus de pression sur Cutler, lundi soir. De la pression sur Jay Cutler = un gâteau qui ne lève pas.

4- Drew Brees (N-O)

Les Bills sont tout simplement différents à domicile cette saison et on pense qu’ils vont donner beaucoup de difficulté à Brees et sa bande. Dans le passé, le vétéran des Saints a montré qu’il était beaucoup plus à l’aise au Superdome qu’à l’extérieur, au froid.

5- Andy Dalton (CIN)

Encore sur la route pour affronter la défensive des Titans qui se classe au 12e rang contre la passe, Dalton ne devrait pas être une catastrophe dans cette partie, mais il ne sera pas un sauveur non plus.

ILS ATTRAPERONT TOUS VOS POINTS (RECEVEURS)

Les incontournables

1- Antonio Brown (PIT)

Si vous voyez un demi de coin des Colts capable de surveiller Brown en confrontation un contre un, faites-nous le savoir.

2- Devin Funchess (CAR)

Il est maintenant le mâle alpha dans le groupe de receveurs de la Caroline et il y a clairement une étincelle dans cette attaque à l’heure actuelle. La tertiaire de Miami devrait avoir de la difficulté à gérer la vitesse de Funchess. Les Dolphins auraient surement plus de plaisir à jouer aux échecs... (promis c’était le dernier jeu de mots pour cette semaine).

3- Robby Anderson (NYJ)

AFP

Il joue du bon football pour les Jets et il affronte la deuxième défensive la plus généreuse face à des receveurs. Honnêtement, tout le monde semble être complètement libre face à Tampa Bay cette saison.

4- Marvin Jones Jr (DET)

Son rôle est bien défini chez les Lions. Il sera ciblé près de la zone payante et sur des longues passes, ce qui est très payant en fantasy. Il devrait compter au moins un touché face aux Browns.

5- DeSean Jackson (TB)

Non, vous n’avez pas la berlue. On ressuscite Jackson l’instant d’une semaine face à la défensive des Jets. Avec l’absence de Mike Evans, il sera ciblé souvent par Fitzpatrick.

Les indésirables

1- Keenan Allen (LAC)

Les Jaguars sont intraitables face aux attaques aériennes adverses. Il faut simplement le concéder et passer à la semaine suivante.

2- Emmanuel Sanders (DEN)

Il est de moins en moins regardé par son quart-arrière. La défensive des Patriots est de plus en plus solide à chaque semaine, et ils ne devrait pas épargner le numéro 10 des Broncos.

3- Larry Fitzgerald (ARZ)

Toujours moins plaisant quand c’est ton quart-arrière substitut qui t’envoie le ballon ovale. Fitzgerald a eu une bonne conversation sur le sujet avec Jordy Nelson des Packers. La fin de la conversation sonnait comme ceci: “Prépare-toi Larry, ça va être un très long dimanche!”

4- Jordan Matthews (BUF)

L’arrivée de Kelvin Benjamin dans l’attaque des Bills enlève toute chance à Matthews de se montrer utile en terme de fantasy. C’est le temps de le laisser tomber et d’abandonner le navire.

5- Ted Ginn Jr (N-O)

AFP

Les Bills sont des intimidateurs à Buffalo et on ne pense pas que c’est Ted qui va se lever pour y changer quelque chose. Le seul danger, c’est qu’il est est encore menaçant comme retourneur et qu’il est toujours difficile d’évaluer quand il va s’échapper sur les unités spéciales.

ILS VONT MENER LA COURSE (PORTEURS DE BALLON)

Les incontournables

1- Jordan Howard (CHI)

La visite des Packers au Soldier Field va nous donner une partie qui va ressembler à celles des années 80. Beaucoup de jeux au sol et quelques longues passes seront au menu. Howard devrait toucher au ballon au moins 20 fois, ce qui sera suffisant pour lui donner un bon après-midi.

2- Carlos Hyde (SF)

Les affrontements Giants et Niners ont donné des parties de football spectaculaires dans le passé, mais ce ne sera pas le cas dimanche. Deux équipes horribles, mais Hyde reste la seule menace constante à San Francisco. New York est 24e défensivement contre le sol. Avantage Hyde.

3- C.J. Anderson (DEN)

AFP

Si les Broncos veulent avoir la moindre chance de gagner contre les Patriots, C.J. devra connaître un match exceptionnel. Sans Hightower, la Nouvelle-Angleterre a eu beaucoup de difficultés à arrêter la course. Anderson devrait donc toucher très fréquemment au ballon.

4- Todd Gurley (LAR)

Même si le front des Texans n’est pas mauvais, Gurley a prouvé semaine après semaine qu’aucune défensive n’était à son épreuve. Si les Rams prennent les devants rapidement comme on s’y attend, Todd aura une autre solide journée de travail.

5- Matt Forte (NYJ)

Le vieux routier est-il en train de surclasser Bilal Powell? Il a été le joueur le plus productif dans l’offensive des Jets la semaine dernière avec 77 verges au sol et 19 par la passe et le scénario pourrait bien se répéter face aux Bucs.

Les indésirables

1- Jonathan Stewart (CAR)

Échapper deux ballons dans un match comme l’a fait Stewart la semaine dernière, c’est autant un gage de bonnes nouvelles que d'accidentellement briser le bibelot de votre belle-mère...

2- Melvin Gordon (LAC)

À Jacksonville, ça va être tranquille. On a rien d’autre à dire.

3- Rob Kelley (WSH)

Il a pratiquement eu autant de touches que de verges au sol la semaine dernière (14 courses pour 18 verges) ce qui nous semble une statistique assez encourageante pour le laisser sur votre banc. Prochaine étape : il vient sonner chez vous pour vous dire de ne pas le mettre dans votre fantasy cette semaine...

4- Isaiah Crowell (CLE)

Le scénario va se répeter : les Browns vont rapidement tirer de l’arrière et n’auront pas le choix d’arrêter de courir. Franchement, on serait surpris qu’il n’y ait pas mieux que lui dans vos agents libres.

5- Devonta Freeman (ATL)

AFP

Clairement incommodé par une blessure depuis deux semaines, Freeman pourrait possiblement voir son temps de jeu diminuer. Il est un battant et va voir de l’action, mais pendant combien de temps pourra-t-il jouer en étant aussi amoché?

ILS NE SONT PAS LÀ SEULEMENT POUR BLOQUER (AILIERS RAPPROCHÉS)

Les incontournables

1- Rob Gronkowski (N-A)

Dur de dire si c’est Cooks, Hogan ou Amendola qui aura de gros points dimanche au Colorado, mais une chose est sûre, Gronk lui, va en avoir à la pelletée.

2- Hunter Henry (LAC)

On se répète, mais la seule position que les Jaguars n’arrivent pas à arrêter est celle d'ailier rapproché. Comme Henry est plein de talent, il pourrait être la seule lumière au bout du tunnel des Chargers en Floride ce dimanche.

3- Austin Seferian-Jenkins (NYJ)

Comme la défensive des Buccaneers est plutôt maganée, un gros méchant monsieur comme ASJ pourrait bien faire du dommage à Tampa dimanche. Il est d’ailleurs de plus en plus visé par son quart, McCown.

Les indésirables

1- Eric Ebron (DET)

Stafford a tellement de bons receveurs, que le mot “tight-end” ne fait même plus partie de son vocabulaire. Vraiment pas un choix de premier plan, même si l’affrontement avec les Browns peut sembler alléchant.

2- Delanie Walker (TEN)

AFP

Sans contredit l’ailier rapproché le plus décevant cette année, Walker doit encore jouer en dépit des blessures qu’il traine depuis quelques semaines. Si vous êtes à l’aise à ce que votre TE vous fasse 4 ou 5 points, gardez-le. Sinon, passez à autre chose.

3- Vernon Davis (WSH)

Dans le meilleur des mondes, Davis a été transporté dans du papier bulles de Seattle à Washington la semaine dernière... Même s’il connaît un renouveau avec les Skins, on doute que ces performances vont durer.

ILS SONT À VOS RISQUES ET PÉRILS (TOUTES POSITIONS CONFONDUES)

1- Julio Jones (ATL)

Si les Falcons n’étaient pas en criant besoin de victoires, l’organisation devrait laisser leur receveur vedette de côté afin qu’il soigne ses bobos. Or, comme ils ont absolument besoin de lui, il devra à nouveau jouer sur une jambe. Alors, vaut-il mieux dans un fantasy un joueur d’exception qui joue à 50% de ces capacités, ou un joueur moins bon, mais qui est en santé? Dur à dire....

2- Dez Bryant (DAL)

AFP

Lui aussi, il est magané. En plus de ne pas avoir fait plus de sept attrapées dans un match cette année, le 88 des Cowboys ne trouve pas la zone des buts. Peut-on cependant mettre sur son banc un joueur avec autant de talent? À vous de voir.

3- Kelvin Benjamin (BUF)

Il n’y a pas de doute que Tyrod Taylor va regarder en sa direction quand il sera sur le terrain. «Quand il sera sur le terrain» est l’élément important de la dernière phrase, et malheureusement pour ceux qui l’ont dans leur équipe, on ne sait pas encore à quelle fréquence il sera utilisé face aux Saints...

ILS DÉFENDRONT VOTRE ÉQUIPE (DÉFENSIVES)

Les incontournables

1- Seahawks de Seattle

Même si les Seahawks ont connu des ratés au University of Phoenix Stadium dans les dernières années, la défensive devrait amasser une quantité appréciable de points contre un quart-arrière qui n’a pas tous ses repères, en Drew Stanton.

2- Rams de Los Angeles

DeAndre Hopkins et Will Fuller ont tous les deux élevé leur jeu d’un cran, mais le front défensif des Rams est si puissant, qu’on ne croit pas que Savage aura beaucoup de temps pour leur lancer le ballon.

3- Steelers de Pittsburgh

On aime ce que fait Jacoby Brissett, mais sa ligne offensive est simplement trop mauvaise. Contre une défensive aussi agressive que celle des Steelers, c’est évident que plusieurs jeux vont se conclure par des revirements.

Les indésirables

1- Broncos de Denver

Si on vous avait montré cette liste des trois défensives indésirables avant le début de la semaine un, vous nous auriez surement traités de fous. La réalité, c’est que la défensive des Broncos est tout simplement surtaxée. Contre Tom Brady frais et dispo, Denver pourrait bien accorder plus de 29 points pour une troisième semaine consécutive.

2- Texans de Houston

AFP

La tertiaire n’est plus ce qu’elle était. Jonathan Joseph se fait vieux, Brian Cushing n’est pas là pour unir les troupes et J.J. Watt manque cruellement au front défensif. Jadeveon Clowney doit vraiment se sentir seul sur une île...

3- Saints de la Nouvelle-Orléans

La surprise de l’année en défensive, sans aucun doute. Mais à Buffalo, dans le froid, devant une foule hostile... Comme le disait si bien Gandhi, “oublie ça mon homme!”