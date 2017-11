Un détour bénéfique par le Népal pour Antoine Gélinas-Beaulieu

Preuve à l'appui, l'Inde et le Népal cachent des effets bénéfiques pour le patinage de vitesse! Le ressourcement qu'Antoine Gélinas-Beaulieu y a trouvé l'a ramené aujourd'hui parmi l'élite mondiale, assez pour espérer le conduire aux prochains Jeux olympiques.

Engagé dans les épreuves de 1500 m et 5000 m de la Coupe du monde et candidat pour la sélecte poursuite par équipe, on n'aurait pas cru à ce dénouement, il y a cinq ans, lorsqu'il en a eu marre de ses longues lames.

Changer d'air

Ce natif de Sherbrooke excellait autant à la courte piste qu'à la longue avec des podiums aux deux championnats mondiaux juniors en 2010, mais un surentraînement et une mononucléose ont ensuite miné ses deux saisons de compétitions suivantes. À l'automne 2012, blasé de son sport et en quête de se recentrer, il a réuni ses économies et paqueté son sac. Durant six mois, il ira découvrir l'Inde, le Népal et la Chine.

«Je voulais changer d'air complètement. Quand j'ai commencé à être sur les scènes nationale et mondiale, j'avais 15, 16 et 17 ans. C'étaient de grosses années chargées durant mon adolescence. Tu vois tes amis s'amuser et voyager, pendant que, même s'il y a toujours un plaisir à enchaîner les compétitions, tu réalises que ça ne laisse pas beaucoup de liberté», résume l'athlète de 25 ans, rencontré à Québec avant son départ pour la première Coupe du monde de la saison, demain aux Pays-Bas.

«Tu reviens quand tu veux»

Son évasion a donné les effets voulus. À son retour, il a entrepris des études en cinéma à Montréal - sa passion - et adopté une vie d'étudiant normal. Puis, durant la saison 2014-2015, il a accepté un rôle d'entraîneur avec le club de courte piste Montréal-Gadbois. Cette piqûre a éveillé en lui des sensations déjà vécues.

Dans la même séquence, une couple de séances juste pour son plaisir à l'anneau Gaétan Boucher de Québec allait le convaincre. «Chausser mes patins a suffi pour rallumer la flamme», se souvient-il.

«Tu reviens quand tu veux. On est très ouvert à te dérouler le tapis rouge», lui a assuré l'entraîneur du Centre national d'entraînement Gaétan Boucher, Gregor Jelonek.

C'était réglé. Gélinas-Beaulieu a déménagé à Québec il y a deux ans pour construire son retour sur la scène internationale, ce qu'il a confirmé habilement, le mois dernier, en terminant notamment troisième aux sélections canadiennes du 1500 m, à 16 centièmes de seconde de l'excellent Denny Morrison.

Vivre de son sport à nouveau

Sa renaissance a déjoué même les politiques d'encadrement réservées aux athlètes canadiens de haut niveau. Son nom n'apparaît toujours pas dans les équipes nationale et de développement de Patinage de vitesse Canada, ce qui le prive en conséquence d'un brevet de financement automatique de Sport Canada. L'aide personnelle d'un commanditaire reconnu dans le monde québécois du patin, Antoine Laoun, et un travail dans un restaurant du Vieux-Québec l'aident à tenir le coup d'ici à ce qu'il fasse ses preuves pour de bon au niveau international.

«Mon objectif principal de la saison, c'est d'obtenir mon «carding» (brevet)», avoue-t-il avant même d'évoquer les Jeux de Pyeongchang.

À défaut de se qualifier dans une distance individuelle, le Québécois pourrait devenir attrayant pour l'épreuve de poursuite par équipe au potentiel de médaille olympique.«Je pense pouvoir monter un bon dossier pour leur prouver que j'ai ma place dans la poursuite. Je veux m'entraîner avec ces gars-là, démontrer que je peux les suivre en les défiant autant à l'entraînement qu'on compétition», projette-t-il.

Départ groupé - Une ruse qui pourrait payer

Il est jeune et il vivra un jour de ses aptitudes dans des épreuves individuelles, mais Christopher Fiola excelle pour l’instant dans un jeu du chat et de la souris qui pourrait lui rapporter gros.

Le patineur de 21 ans tente son coup dans l’épreuve du départ groupé, dont le premier des trois actes de la Coupe du monde automnal se jouera à Heerenveen, samedi.

« Je suis parmi les négligés et c’est un atout pour moi parce que les autres patineurs ne me considèrent pas comme une menace. Je vais être moins surveillé et ça pourrait me donner l’avantage de demeurer derrière le peloton et n’avoir personne derrière moi lorsque je voudrai lancer une attaque », nous dit cet athlète drôlement allumé et originaire du quartier montréalais Hochelaga-Maisonneuve.

Sprints intermédiaires

Le départ groupé, qui fera son entrée comme discipline olympique à Pyeongchang, lance ses concurrents dans une course de 16 tours. En finale, les trois premiers entrés à la ligne montent sur le podium et récoltent de généreux points pour le classement individuel de la saison, mais des points sont aussi disponibles lors de sprints intermédiaires aux quatrième, huitième et 12e tours.

En raison de ses aptitudes pour le sprint, comme le révèle son record personnel de 34,86 s au 500 m, Fiola s’intéressera surtout aux points à l’enjeu lors de ces trois passages de chaque course.

Son but avoué consiste à participer à la finale des 16 patineurs à chacune des trois Coupes du monde qui présenteront cette épreuve (Heerenveen, Calgary et Salt Lake City), avec comme récompense ultime une participation aux Jeux olympiques s’il se situe parmi les 16 premiers au classement général le 10 décembre.

« J’ai l’assurance d’avoir un bon sprint et il n’y a pas de gars qui font dans les 34 secondes au 500 m, alors je pense que c’est un atout », croit le Québécois, engagé dans cette épreuve avec Olivier Jean.