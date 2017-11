Un rêve à réaliser pour Khalil Kerr

MONTRÉAL | Depuis qu’il s’est joint aux Carabins de l’Université de Montréal, Khalil Kerr caresse un rêve bien particulier : «réussir un retour pour le touché contre le Rouge et Or sur le terrain de l’Université Laval».

Kerr aura l’occasion de réaliser l’exploit, ce samedi, lors de la finale provinciale tant attendue.

«Pourquoi à Laval? Parce que ça permettrait de clouer le bec aux joueurs du Rouge et Or et à leurs partisans», répond Kerr.

Spécialiste des retours de botté, l’athlète originaire de Lasalle en met plein la vue ces derniers temps. Il a d’ailleurs remporté le titre hebdomadaire de joueur par excellence sur les unités spéciales lors des deux dernières semaines.

Kerr a notamment réussi un retour de botté de 94 verges dans une victoire de 27-17 contre les Redmen de McGill, le 28 octobre. Répéter une telle séquence contre le Rouge et Or aiderait assurément les Carabins dans la quête de la Coupe Dunsmore.

Besoin des bloqueurs

Pour y arriver, Kerr reconnaît toutefois qu’il s’agit d’un travail d’équipe.

«Mon succès dépend beaucoup des bloqueurs, dit-il. C’est primordial. Sans eux, je ne pourrais pas déjouer tous les joueurs de l'autre équipe. S’il y a un seul coéquipier qui manque son bloc, je vais avoir de la misère à trouver le trou.»

Avec sa vitesse et son agilité, Kerr pourrait avoir un grand rôle à jouer contre le Rouge et Or. Et s’il n’obtient pas ce convoité touché sur un retour, l’athlète pourrait inévitablement aider les Carabins à bien se positionner sur le terrain.

Dans le gain de 42-20 ayant permis aux «Bleus» d’éliminer les Stingers de Concordia le week-end dernier, Kerr a parcouru 200 verges en 10 retours, pour une intéressante moyenne de 20 verges.