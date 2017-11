Un style de jeu qui risque de plaire aux partisans

Rémi Garde a certainement séduit plus d’un partisan de l’Impact quand il a parlé de sa philosophie de jeu en conférence presse mercredi après-midi.

« J’ai des idées, des convictions, je suis issu d’un club [Lyon] où il y a une certaine philosophie de jeu qui est offensive, qui est de marquer des buts et d’avoir la possession. »

Il y a donc une volonté de jouer vers l’avant et de contrôler le ballon, ce que l’Impact ne faisait pas beaucoup au cours des dernières années en privilégiant surtout la contre-attaque.

« Je crois au travail à l’entraînement parce que c’est à l’entraînement qu’on peut rendre les matchs un peu plus faciles. »

Et comment compte-t-il bâtir son équipe ? En gardant les bonnes pièces aux bons endroits et en profitant des entrées du club en Amérique du Sud.

« Il n’est pas question de faire table rase du passé et il n’est pas question de ne pas profiter des connexions actuelles du club. J’aime beaucoup le tempérament sud-américain. »

« J’ai aussi des réseaux, ça peut ouvrir de nouveaux horizons et je serais heureux d’en faire profiter le club. »

C’est en discutant avec son ancien coéquipier avec Arsenal Patrick Vieira, qui dirige New York City FC, que Garde s’est convaincu que la MLS était une destination intéressante.

Il a ajouté que le passage remarqué de Didier Drogba chez l’Impact en 2015 et 2016 avait cimenté sa perception positive de la ligue et du club.

« J’ai eu la chance de venir jouer ici avec l’Olympique Lyonnais que j’entraînais en 2012. C’est la seule fois que j’ai eu la chance de venir ici. Le Québec et Montréal, en particulier, ont beaucoup de points en commun avec l’Europe. »

« J’ai choisi l’Impact parce qu’avant de choisir une ligue, on choisit un club et la personnalité des gens avec qui on va travailler au quotidien. »