Un vrai Lyonnais de cœur et d’esprit

Rémi Garde est un pur produit de l’Olympique Lyonnais. Il y a grandi et y a joué la majeure partie de sa carrière, lui qui est un enfant du pays puisqu’il est originaire de L’Arbresle, un petit village situé à moins de 30 kilomètres à l’ouest de la capitale gastronomique de la France.

Certains se questionneront d’ailleurs pourquoi il a choisi de quitter l’Hexagone pour venir diriger une équipe en Amérique du Nord. Cette décision est en partie liée à son attachement pour l’OL.

« C’était difficile pour moi de m’imaginer entraîner une autre équipe en France, je me sens trop Lyonnais dans mon cœur », a-t-il admis mercredi.

Comme joueur, Garde a intégré l’OL de 1984 à 1993 comme milieu de terrain. Il a ensuite pris le chemin de Strasbourg pour trois saisons, puis a terminé sa carrière avec Arsenal en Premier League de 1996 à 1999 où il a remporté le championnat et la FA Cup en 1998.

Photo d'archives

Promotion

Rémi Garde a joint l’Académie de l’OL à l’âge de 13 ans et c’est en 1984 qu’il a fait le saut chez les professionnels avec l’équipe B, puis avec l’équipe première.

À l’époque, Lyon était en Ligue 2 et a vécu la promotion en Ligue 1 en 1989. Il est devenu capitaine de l’équipe en 1990 et l’est resté jusqu’en 1993, quand il est parti pour Strasbourg.

Milieu de terrain, Rémi Garde a disputé plus de 150 matchs sous les couleurs lyonnaises.

Du succès

Après sa retraite, Garde a joint l’équipe technique de l’Olympique Lyonnais en 2003. Il a notamment dirigé le recrutement de 2007 à 2010 et est devenu le directeur du centre de formation en 2010.

Voilà un atout non négligeable pour l’Impact, qui met beaucoup l’accent sur le développement de produits locaux par l’entremise de l’Académie.

Comme entraîneur-chef, il a mené Lyon au titre du Trophée des Champions et de la Coupe de France en 2012. En Ligue 1, il a fait une quatrième (2012), une troisième (2013) et une cinquième place (2014).

Les choses ont été un peu plus difficiles à Aston Villa où il n’a dirigé que de novembre 2015 à mars 2016, compilant une fiche déficitaire de 2-12-6. Il est parti avant la fin de la saison après s’être entendu avec la direction du club.

« J’ai appris beaucoup, c’est dans la difficulté et quand on commet des erreurs [qu’on apprend]. Je n’ai pas eu que de mauvaises expériences là-bas et j’en suis ressorti plus fort. »

Son palmarès

Comme entraîneur

Olympique Lyonnais

►2011-2012 | 19 V 12 D 7 N

Ligue 1 4 e position

position Coupe de la Ligue : Finale

Trophée des champions : Gagnant

Coupe de France : Gagnant

Ligue des champions : 8e de finale

►2012-2013 | 19 V 9 D 10 N

Ligue 1 3 e position

position Coupe de Fance : 32 e de finale

de finale Coupe de la Ligue : 8 e de finale

de finale Ligue Europa : 16e de finale

►2013-2014 | 17 V 11 D 11 N

Ligue 1 5 e position

position Coupe de France : 8 e de finale

de finale Coupe de la Ligue : Finale

Ligue des champions : Barrages

Ligue Europa : quart de finale

Aston Villa

►2015-2016 | 2V 12D 6N

Comme joueur

Olympique Lyonnais

►1988-1993 | 158 MJ 23 B

Promotion en Ligue 1 en 1989

Capitaine de 1990 à 1993

Strasbourg

►1993-1996 RC | 81 MJ 3 B

Coupe Interloto 1995 : Champion

Coupe de France 1995 : Finaliste

Arsenal

►1996-1999 | 42 MJ 0 B

FA Cup 1998 : Champion

Premier League 1998 : Champion

Premier étranger à être capitaine d’Arsenal

Scène internationale