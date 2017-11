Drouin, un cas toujours incertain

Il faudra attendre la période d’échauffement pour savoir si Jonathan Drouin participera à la rencontre de ce soir contre le Wild du Minnesota.

Faisant partie de la douzaine de joueurs qui ont pris part à l’entraînement optionnel de ce matin, le Québécois n’a pas voulu trop s’avancer sur sa situation.

«Il y a de bonnes chances, je me sentais bien, mais je dois regarder avec l’équipe médicale quelle est la bonne option», a-t-il indiqué, refusant de dévoiler la nature de sa blessure.

«C’est quelque chose qui est arrivé pendant le match de mardi. Je ne dirai pas où est le problème, mais ce n’est pas à la main», a-t-il pris soin d’ajouter.

Quant à Andrew Shaw, également absent de l’entraînement de mercredi, il sera en uniforme.

«À moins que l’entraîneur ne me raye de la formation, a-t-il lancé à la blague. Ce n’était rien de majeur. Parfois, une simple journée suffit.»

Photo le Journal de Montréal, Martin Chevalier

Andrew Shaw

Le seuil de ,500

Pour la première fois, ce soir, le Canadien aura la chance d’atteindre le seuil de ,500. Un élément de motivation supplémentaire pour la troupe de Claude Julien.

«Ce n’est pas facile de remonter à ce niveau avec le trou que nous nous sommes creusé en début de saison. Mais, dernièrement, on a fait du bon travail pour se donner une chance, a mentionné l’entraîneur du Canadien. Si on gagne, ce soir, on sera à ,500. Dans le cas contraire, il nous faudra au moins deux autres matchs pour y arriver. Il faut savoir tirer avantage de notre situation.

Une occasion rendue possible grâce au virage à 180 degrés que connaît l’équipe depuis le 24 octobre. En incluant cette victoire contre les Panthers, le Tricolore a remporté six de ses huit derniers matchs.

«On connaissait le potentiel de cette équipe. On était écœurés de perdre. On savait qu’on était capables de faire mieux, a souligné Shaw, auteur de six points à ses six derniers matchs. On travaille fort, on gagne nos bagarres le long des rampes et on applique le système.»

Price, au jour le jour

Pour une deuxième matinée consécutive, Carey Price a foulé la glace en compagnie de Stéphane Waite. Cette fois, il a reçu un peu plus de lancers. Bien qu’il soit toujours trop tôt pour annoncer la date possible de son retour, Price pourrait rejoindre ses coéquipiers à l’entraînement dès demain.

«Il continue de progresser. Je n’ai pas eu la chance de parler à l’équipe médicale encore, mais ça se pourrait (qu’il s’entraîne avec l’équipe demain)», a souligné Julien.