Décisions aléatoires

« Ce que j’ai vu, c’était un bon but. » Pour Claude Julien, Charles Hudon n’a pas commis une obstruction évidente contre Devan Dubnky.

En conférence de presse, Julien a longuement parlé des buts refusés à Hudon et à Karl Alzner.

« Je suis déçu (pour le but de Charles Hudon), a dit l’entraîneur en chef du CH. Moi, j’ai vu que Charles avait le pied dans le cercle. Il a peut-être compliqué le travail du gardien sur le premier arrêt. Mais je pense que sur la rondelle libre, le joueur du Wild (Matt Dumba) a poussé le gardien dans le filet. C’est là que Charles a pris son retour pour marquer.

« C’est frustrant, a-t-il continué. Chaque fois qu’il y a un jeu de la sorte, on dit toujours que c’est 50-50. Tu ne sais jamais quelle sera la décision. Pour le premier but, celui d’Alzner, il n’y avait pas assez d’évidence pour infirmer la décision sur la glace. Je pense qu’il était bon, mais ils ont décidé autrement. Si les arbitres avaient donné le but dès le départ, les officielles à Toronto auraient probablement gardé la même décision. »

Pas de standard

Julien se questionne surtout sur la ligne directrice pour accepter ou refuser un but. Pour l’obstruction contre un gardien, l’entraîneur en chef juge qu’il n’y a pas un standard clair d’établi.

« Je dis qu’il n’y a pas de standard, a-t-il répliqué. J’ai vu un but au New Jersey où un joueur tombe sur le gardien, mais ils ont accordé le but. Vous pouvez me faire confiance, nous avions de bons arbitres ce soir (Dan O’Halloran et Kevin Pollock). Ils ont de l’expérience. Ils font des erreurs comme tout le monde. Ils ont admis leur mauvaise décision sur la première punition à Joe Morrow. Ils m’ont dit qu’ils avaient manqué l’appel. Je respecte ça.

« Mais quand on révise un but, c’est toujours du 50-50. Un jour, c’est un bon but et l’autre jour, ce ne l’est pas. Les arbitres n’ont pas la même vision. Il faut juste l’accepter. »