Gallagher à fond de train

Plusieurs facteurs expliquent les récents succès du Canadien. Le brio de Charlie Lindgren, le réveil de Max Pacioretty, l’étanchéité un peu plus efficace de la défense et le retour en force de Brendan Gallagher.

Au cours des sept derniers matchs, le fougueux numéro 11 a inscrit sept points. En 17 matchs depuis le début de la campagne, il domine l’équipe avec sept buts. Trois de moins seulement que les 10 qu’il avait amassés en 64 matchs lors de la dernière campagne.

Il faut dire que, pour la première fois en deux ans, l’Albertain n’a pas à négocier avec des blessures aux mains.

« Je me sens en santé cette année. Je sens que je peux faire ce que je veux. Ça va bien avec mes compagnons de trio. On a de la cohésion et on se sent à l’aise ensemble, a déclaré l’athlète de 25 ans. Il y a des moments difficiles et des moments plus heureux au cours d’une carrière. Tu dois l’apprécier quand ça va bien, mais tu dois comprendre ce que tu fais pour que ça aille bien. Parce que ça peut tourner rapidement. »

Comme larrons en foire

Jumelé à lui depuis la visite des Maple Leafs au Centre Bell le 14 octobre, Tomas Plekanec n’est pas étranger à ses succès. D’ailleurs, les deux semblent avoir développé une belle complicité au cours des trois dernières semaines.

L’ajout de Paul Byron à leur gauche amène un aspect de vitesse à cette unité.

« On n’est pas une ligne est-ouest, mais plutôt nord-sud. Avec la vitesse de Pauly [Byron] et la façon dont Pleky [Plekanec] aime jouer au milieu de la glace, ça simplifie notre jeu, a indiqué Gallagher. Si on peut jouer en ligne droite, effectuer de l’échec avant et se tenir près du filet, on peut être un trio dangereux. »

De la stabilité

Plekanec connaît également sa part de succès par les temps qui courent, avec ses cinq points en sept rencontres.

« Ça aide de garder les trios intacts pour plusieurs matchs. Particulièrement dans le hockey aujourd’hui, où le jeu est extrêmement rapide. Tu dois savoir où tes compagnons de trio se trouvent, a expliqué le Tchèque. Gally [Gallagher] est toujours le même. Un bon gars et un joueur doté d’une grande éthique de travail. On sait quoi attendre de lui chaque soir. »

On a eu un bel exemple de cette complicité et de cet acharnement lors de la visite des Golden Knights de Vegas, quand Plekanec est sorti du coin de patinoire avec le disque avant de se créer de l’espace et de le remettre à Gallagher, seul à l’embouchure du filet.

Or, habituellement, c’est Gallagher qui s’occupe des récupérations de rondelle le long des rampes.

« Gally est l’un des meilleurs dans les coins de patinoire. Je sais de quelle façon il joue. J’essaie d’utiliser à notre avantage ce que je sais de lui, a expliqué Plekanec. Et je suis persuadé que c’est la même chose de son côté. Et avec Pauly aussi. L’échec avant est l’une des forces de notre unité. Être les premiers sur la rondelle nous a permis de marquer quelques buts. »

Les conseils de Julien

Voilà qui pourrait lui permettre de se relever après la saison de misère qu’il a connue l’année dernière. Sa pire à vie avec une récolte de 10 buts et 18 passes en 78 matchs.

« J’ai été loin de remplir les attentes placées en moi, a reconnu l’attaquant de 35 ans. Et personne ne s’attend à plus de moi que moi-même. Je suis dur envers moi-même quand je sais que je peux faire mieux. »

Claude Julien en est un autre qui savait ce que Plekanec pouvait accomplir sur une surface de jeu. Les deux hommes ont eu une bonne discussion ensemble à la fin de la dernière campagne.

« Je l’ai dirigé alors qu’il avait 20 ans. Je le connais personnellement, je connais sa personnalité et la façon dont il joue. Quand je me suis assis avec lui l’an dernier, je l’ai encouragé à faire ce qu’il a toujours su bien faire : être un bon joueur dans les deux sens de la patinoire. Je lui ai dit que je voulais qu’il exécute des jeux en attaque », a expliqué l’entraîneur.

Des conseils que Plekanec met enfin à exécution.