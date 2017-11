Le Canadien aurait mérité un meilleur sort

Les deux gardiens ont disputé un bon match en faisant face à un total de 75 tirs.

«C’était une bonne bagarre de gardiens. (Devan) Dubnyk jouait très bien. Après la deuxième période, l’équipe qui allait marquer le premier but aurait un gros avantage. » – Charlie Lindgren

C’est la deuxième fois de la saison que le Canadien se fait refuser deux buts dans une même rencontre. Karl Alzner croyait bien que le sien était bon.

«Au début, je croyais que mon bâton était trop élevé. Puis, lorsque j’ai vu la reprise avec l’angle à la hauteur de la glace, j’ai commencé à espérer. J’aurais aimé qu’on me l’accorde. Je n’en marque déjà pas souvent.»

Pas évident de pallier la perte Jonathan Drouin, Shea Weber et Carey Price. Pourtant, le Canadien s’est bien débrouillé.

«Avant le match, nous avons souligné qu’il faudrait démontrer du caractère pour remplacer ces trois joueurs-clés. Nous avons bien répondu, mais, malheureusement, nous n’avons pas remporté le match.» – Alex Galchenyuk

Les parents de Charlie Lindgren étaient dans les gradins. Il s’agissait de leur première visite au Centre Bell.

«J’ai grandi en prenant pour le Wild, mais mon père était un grand partisan du Canadien. Il a gardé les buts jusqu’à l’âge de 19 ans (pour l’Université du Michigan). Son idole de jeunesse était Ken Dryden .» – Charlie Lindgren

Les débuts de Froese

Photo Ben Pelosse

Choisi par ses coéquipiers comme premier capitaine de l’histoire du Rocket de Laval, Byron Froese a joué un premier match avec le Canadien. L’ancien des Maple Leafs de Toronto et du Lightning de Tampa Bay a patiné au sein du quatrième trio aux côtés de l’invisible Jacob de la Rose et de Charles Hudon. Froese a pris la route de Montréal en raison du renvoi de Michael McCarron dans la Ligue américaine après la victoire de 3 à 2, mardi, contre les Golden Knights de Vegas.

Boudreau croit en Alzner

Photo Ben Pelosse

Karl Alzner a fait ses premiers pas dans la LNH en 2008-2009 avec les Capitals de Washington. À cette époque, Bruce Boudreau était l’entraîneur en chef des Capitals. Boudreau sait qu’Alzner connaît un lent départ à Montréal, mais il garde confiance en lui. « Ça ne fait pas 40 ans que je l’ai dirigé, a-t-il lancé. Il est un très bon défenseur à caractère défensif. Au cours des dernières années, il a réussi à appuyer un peu plus l’attaque. Il est un défenseur fiable, il ne se blesse jamais et il est un bon coéquipier. J’ai gagné un championnat dans la Ligue américaine avec lui. Je crois que le Canadien a été chanceux de l’obtenir. »

Foligno frappe

Acquis des Sabres de Buffalo cet été, Marcus Foligno apporte un peu plus de robustesse au Wild. Le gros ailier de 6 pi 3 po et 232 lb a fait sentir sa présence contre le Canadien avec huit mises en échec. Depuis le début de la saison, Foligno domine largement cette colonne des statistiques chez le Wild avec 52 coups d’épaule. La recrue Luke Kunin vient au deuxième rang de l’équipe dans ce département avec 24 mises en échec.

Galchenyuk encore menaçant

Alex Galchenyuk a regagné la confiance de Claude Julien et il n’a pas l’intention de perdre sa place au sein d’un trio offensif de l’équipe. Utilisé principalement à l’aile gauche avec Torrey Mitchell, qui prenait la place de Jonathan Drouin, et d’Artturi Lehkonen, Galchenyuk a été un des attaquants les plus dangereux du CH. Il a terminé la rencontre avec huit tirs, un sommet chez le Tricolore. C’était la première fois cette saison que le numéro 27 obtenait plus de cinq tirs dans un match.

Morrow davantage utilisé

Pour la première fois cette saison, le CH jouait sans son défenseur numéro un, Shea Weber, blessé au bas du corps. Sans Weber, Claude Julien a réparti le temps de jeu de ses défenseurs intelligemment. Joe Morrow a reçu une plus grande mission en franchissant la barre des 15 minutes pour la première fois cette année. S’il a visité à deux reprises le banc des punitions, Morrow a aussi fait de bonnes choses offensivement avec quatre tirs. Il a fini la rencontre avec 19 min 27 s de temps de jeu.

Une 500e passe

Eric Staal a atteint le plateau des 500 passes dans la LNH en participant au deuxième but du match de Jason Zucker. À sa deuxième saison au Minnesota, Staal est encore un rouage important de l’attaque de Bruce Boudreau avec 12 points (5 buts, 7 passes) en 15 rencontres. En carrière dans la LNH, l’aîné des frères Staal a maintenant 858 points (358 buts, 500 passes) en 1026 matchs.