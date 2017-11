Les adieux de Massa, prise 2

Le Grand Prix du Brésil sera l’occasion, une autre, pour le pilote Felipe Massa de faire ses adieux devant son public.

Le vétéran de 36 ans revivra dimanche, on s’imagine, des moments aussi intenses que ceux qu’il avait vécus à pareille date l’an dernier au circuit d’Interlagos où, après son abandon, il avait salué la foule avec émotion non sans avoir essuyé quelques larmes.

L’écurie Williams n’avait pas prolongé son contrat pour la saison 2017, mais c’était avant que Nico Rosberg annonce son départ surprise de la F1 à la fin de la saison, incitant ainsi Mercedes à recruter le Finlandais Valtteri Bottas.

L’équipe britannique a donc convaincu Massa de revenir cette saison pour épauler Lance Stroll, qui faisait ses débuts en F1.

Cette fois, ce sera la bonne.

Massa a réitéré en conférence de presse, jeudi, qu’il aurait souhaité rester une autre année chez Williams.

« Ce n’est pas ma décision, a-t-il déclaré. Oui, je me voyais disputer une dernière saison l’an prochain. Nous avons eu une discussion il y a quelques jours puisque je voulais être fixé sur mon avenir avant le Grand Prix du Brésil.

« L’équipe m’a indiqué qu’elle avait choisi d’aller dans une autre direction. »

Pour la première fois depuis 1969, aucun représentant du Brésil ne sera engagé en F1 l’an prochain.

Stroll voulait... Hamilton

Pour combler son baquet vacant, trois pilotes seraient sur la courte liste de candidats : Robert Kubica, Paul di Resta et Pascal Wehrlein.

Questionné sur le dossier, Stroll n’a pas voulu réellement se mouiller sur son nouveau coéquipier si ce n’est qu’à la blague il a lancé le nom du champion du monde.

« Moi, je me concentre sur mon travail et le métier de pilote de course, a-t-il répondu. J’espérais Lewis Hamilton, mais on me dit qu’il n’est pas disponible », a-t-il blagué.

Le jeune pilote québécois, brillant sixième au Mexique il y a deux semaines, tentera au cours des deux dernières épreuves de la saison de consolider sa dixième place au classement cumulatif.

Sa récolte de 40 points lui permet de devancer justement Massa, qui en compte 36.

Du reste, parmi les enjeux du Grand Prix du Brésil, Sebastian Vettel entend contenir Bottas qui tente de lui ravir le second rang au tableau final.

Le problème pour l’Allemand, c’est que l’écurie Mercedes a non seulement remporté les trois dernières courses présentées à Interlagos, mais ses pilotes (Hamilton et Nico Rosberg) y ont orchestré des doublés chaque année entre 2014 et 2016.

Pluie soutenue, de nombreuses interventions de la voiture de sécurité et deux drapeaux rouges: le Grand Prix du Brésil en 2016, qui a duré plus de trois heures, aura l’une des épreuves les plus longues de l’histoire de la F1.