Se battre pour l’honneur

Stéphane Lépine, le gérant d’Eleider Alvarez, est encore en Europe. Son coach Marc Ramsay est à Fresno avec Artur Beterbiev, le Montréalais d’adoption qui sera champion du monde samedi soir.

Alvarez déprime. Il se sent atrocement seul. Floyd Maywaether, Showtime et Al Haymon unissent leurs efforts pour l’arnaquer. Showtime en doit une à Mayweather, qui leur a fait faire des millions de profits avec son combat contre Conor McGregor, et Mayweather est le gérant de Badou Jack. Et Al Haymon est le conseiller de Mayweather et fait la passe aussi avec ce combat.

Yvon Michel n’a rien à gagner à organiser un combat opposant Badou Jack contre Adonis Stevenson le 27 janvier. Il devra vendre un boxeur qui a fait match nul dans les faits contre Lucian Bute alors qu’Alvarez a réglé son compte en cinq rounds. Allo la Terre !

Mais a-t-il les moyens pour défendre et protéger son boxeur Eleider Alvarez contre les puissants Américains qui contrôlent les millions ?

Et Mauricio Sulaiman, le président du WBC, est-il incorruptible ? Obligera-t-il Adonis Stevenson à rencontrer son challenger obligatoire ? Quitte à le dépouiller de sa ceinture ?

On suit ces épisodes de District 32 avec beaucoup d’attention. Beaucoup, beaucoup, et on vous tient au courant.