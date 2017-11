Un hiver occupé pour les sœurs Dufour-Lapointe

Maxime, Chloé et Justine Dufour-Lapointe ne chômeront pas d’ici les Jeux olympiques de Pyeongchang, en février prochain.

Le trio participera à sept Coupes du monde de ski acrobatique avant de se rendre en Corée du Sud pour l’événement le plus attendu de la saison.

«On part le 28 novembre et on revient le 23 décembre. Pendant ce temps-là, on va avoir trois courses. Après Noël, on va entamer les quatre dernières courses avant de savoir la composition de l’équipe canadienne», a expliqué l’aînée Maxime à l’émission Le Québec Matin de la chaîne LCN.

Si Justine, la benjamine, est déjà qualifiée pour les Jeux, ce n’est pas le cas de ses deux sœurs aînées qui devront obtenir de bons résultats cet hiver pour espérer se tailler une place au sein de la formation olympique.

«On s’en va aux Coupes du monde pour gagner afin d’être prêtes pour Pyeongchang», a précisé Chloé, la cadette de Maxime.

Les trois femmes auront la chance de fouler les pentes du mont Tremblant à l’occasion de la dernière compétition de l'hiver avant les Jeux.

«Chaque fois qu’on est en compétition à la maison, il y a une énergie complémentaire», a assuré Maxime.

De son côté, Justine espère obtenir de bons résultats lors des Coupes du monde, elle qui sera à la recherche d’une deuxième médaille d’or olympique à Pyeongchang.

«Présentement, on veut peaufiner cette descente-là et travailler tous les petits points techniques pour vraiment avoir une "run" solide aux Jeux», a-t-elle expliqué.