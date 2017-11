Choc GSP-McGregor?

Même si les ecchymoses de son plus récent combat sont toujours visibles, on pense déjà à ce que l’avenir réserve pour Georges St-Pierre. Et bien que l’incertitude plane quant à ce qui attend le combattant, les amateurs, les promoteurs, les bars, les casinos, les commanditaires et les entreprises de services de télé à la carte salivent déjà à l’idée de la présentation d’un duel entre St-Pierre et Conor McGregor.

Il ne fait nul doute qu’un duel entre St-Pierre et McGregor fracasserait tous les records précédemment établis et que l’événement permettrait à l’UFC et à ses divers partenaires d’empocher une petite fortune.

Les tweets de la semaine...

Après avoir récemment mis son produit en vedette devant l’énorme marché chinois, la Ligue nationale de hockey présente cette fois un match en territoire suédois afin de séduire de nouveaux amateurs et l’ensemble du marché européen. Pour l’occasion, la ligue a prévu deux matchs en l’espace de deux jours, soit cet après-midi et demain après-midi, entre les Sénateurs d’Ottawa et l’Avalanche du Colorado. Depuis quelques jours, les deux légendes suédoises du hockey et anciens membres respectifs de ces formations Daniel Alfredsson et Peter Forsberg jouent un rôle d’ambassadeur dans le cadre de l’événement. Comme le hasard fait parfois bien les choses, il s’agira d’un premier match pour Matt Duchene dans l’uniforme des Sénateurs, lui qui vient d’être échangé de l’Avalanche aux Sénateurs. Même si Duchene voudra s’illustrer face à son ancienne équipe, c’est sans aucun doute le défenseur Erik Karlsson qui sera le favori de la foule. Le premier des deux matchs disputés à Stockholm est prévu pour aujourd’hui à 14 h à RDS et TSN5 et le second pour demain à 13 h à RDS et Sportsnet.