Hugo Richard remporte le trophée Jeff Russell

Hugo Richard a remporté le trophée Jeff Russell décerné au joueur par excellence du RSEQ, lors de la remise des prix majeurs qui s’est déroulé ce midi à Québec.

Pour le quart-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval, il s’agit d’un deuxième titre de joueur par excellence après celui de 2014 où il avait également mis la main sur le prix de recrue de l’année.

Richard a complété 189 de ses 269 passes pour 2187 verges et un taux de réussite de 70,3 pour cent. Il a lancé 11 passes de touché et a été victime de trois interceptions. Il a récolté 324 verges par la course et marqué sept majeurs, un sommet dans le circuit québécois.

Le Rouge et Or passe la gratte en remportant cinq des six prix majeurs. Mathieu Betts réussit le doublé. L’ailier défensif est sacré pour une deuxième consécutive joueur de ligne par excellence. Il avait aussi mis la main sur le trophée J.P. Metras l’an dernier décerné au meilleur joueur de ligne au pays.

Recrue de l’année en 2016, le secondeur hybride Adam Auclair est le joueur défensif de l’année et sera finaliste pour le trophée des Présidents. Seul le secondeur Frédéric Plesius en 2012 a décroché cet honneur à l’échelle canadienne dans l’histoire du Rouge et Or.

Le secondeur Kean Harelimana remporte le titre de recrue de l’année et sera en lice pour le trophée Peter Gorman, honneur remporté par Betts en 2015 et Richard en 2014.

Glen Constantin reçoit le titre d’entraîneur de l’année pour la 7e fois de sa carrière. Constantin a remporté le trophée Frank Tindall décerné à l’entraîneur par excellence au pays en 2005 et 2010.

Joël Houle est honoré pour son leadership et son engagement social. Le joueur de ligne offensive des Redmen de McGill sera le candidat du RSEQ pour le prix Russ Jackson.

Le porteur de ballon Daniel Adesegun, des Redmen, et le demi de coin Khadeem Pierre, des Stingers de Concordia, sont les recrues offensive et défensive respectivement. Le botteur de dégagement Félix Ménard-Brière, des Carabins de l’Université de Montréal, est le joueur par excellence sur les unités spéciales.

Spécialiste des botteurs, Denis Boisclair, des Carabins, est l’entraîneur-adjoint par excellence.