Intrigue au Centre Bell

Une équipe pour le moins intrigante sautera sur la glace du Centre Bell samedi après-midi pour affronter les Canadiennes de Montréal. Le Red Star de Kunlun est en ville l’instant de trois matchs.

Formation chinoise pilotée par l’entraîneuse américaine Digit Murphy, le Red Star aligne une douzaine de joueuses asiatiques. Elles ne sont toutefois pas à prendre à la légère, car elles sont entourées de talentueuses patineuses des États-Unis. Elles ne sont donc surtout pas venues pour apprendre ou faire une visite guidée.

Les joueuses chinoises du Red Star issues du programme national ont intégré la Ligue canadienne de hockey féminin cette saison afin de gagner en expérience en prévision des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022.

Elles n’en sont qu’à leurs débuts chez les professionnelles. C’est pourquoi leurs coéquipières américaines, canadiennes et finlandaises mènent la formation après quatre matchs. Kelly Stack, Zoe Hickel et Shiann Darkangelo dirigent l’attaque. Elles revendiquent une fiche d’une victoire et trois défaites alors qu’elles ont surpris l’Inferno de Calgary il y a deux semaines.

Devant le filet, elles comptent sur Noora Raty, considérée comme la meilleure gardienne au monde. La Finlandaise sera toutefois absente ce week-end, retenue au sein de sa formation nationale à la Coupe des 4 Nations à Tampa Bay.

Méthodiques

L’attaquante Lore Baudrit connaît bien le style des Chinoises, elle qui les a affrontées quelques fois en tournoi préolympique dans l’uniforme de la France. « Elles ne sont pas des plus physiques, mais elles appliquent leur système à la lettre. Elles sont très méthodiques et travaillantes. Elles tapent toujours sur le même clou et ne font rien de compliqué. »

Les Montréalaises réussiront-elles à les étourdir sur la glace du Centre Bell où elles avaient disputé leur meilleur match de la saison l’an passé ? Dans l’esprit de la capitaine Cathy Chartrand, pas question de prendre une journée relaxe.

« Les Chinoises sont capables de jouer au hockey, mais plusieurs questions demeurent en suspens. Nous savons qu’elles sont capables de se défendre, a souligné l’entraîneur, Dany Brunet, après de nombreuses séances vidéo. Nous voyons souvent les deux mêmes trios. Les Américaines sont surutilisées. »

Brunet compte d’ailleurs sur le retour de sa gardienne Emerance Maschmeyer, arrivée de Tampa Bay cette semaine.