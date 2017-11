Vadim Shipachyov tout simplement pas assez bon

Officiellement, Vadim Shipachyov a pris sa retraite de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour retourner dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Officieusement, les Golden Knights de Vegas ne sont pas fâchés du tout d’avoir pu se débarrasser de l’attaquant russe sans avoir à honorer jusqu’au bout son contrat de deux saisons d’une valeur totale de neuf millions $ signé au printemps dernier, avant l’arrivée de l’équipe d’expansion sur le circuit.

Selon George McPhee, Shipachyov, auteur de 26 buts et 50 aides pour un total de 76 points en 50 matchs la saison dernière avec le SKA de Saint-Pétersbourg en KHL, n’était tout simplement pas assez bon – le pire joueur de centre de l’équipe, d’après ce qu’a déclaré le directeur général au «Las Vegas Sun» jeudi. Il ne voulait pas travailler sur son jeu dans la Ligue américaine (LAH).

«Il avait besoin d’en assimiler plus et de travailler sur son rythme de jeu, a dit McPhee. Nous étions prêts à travailler avec lui. Il avait besoin de temps pour jouer et voir s’il pouvait s’ajuster au rythme nord-américain, sur une patinoire plus petite. Lui ne voulait pas le faire.»

Au final, le séjour de Shipachyov, 30 ans, n’aura duré que trois matchs dans la LNH. Il a inscrit un but.