Weber et Drouin : des cas incertains

Shea Weber et Jonathan Drouin faisaient partie d’un groupe de neuf joueurs ayant pris part à un exercice facultatif vendredi matin au site d’entraînement à Brossard.

On devra toutefois attendre après la séance d’entraînement de samedi avant de savoir s’ils seront en mesure d’affronter les Sabres ou s’ils seront forcés de rater une deuxième rencontre d’affilée.

L’absence de ces deux joueurs s’est fait lourdement sentir lors de la défaite de 3 à 0 face au Wild du Minnesota.

Photo Martin Chevalier

Weber a rencontré les médias mais il n’a rien promis quant à son retour au jeu. «Je me sentais bien sur la glace et on verra comment je me sentirai demain (samedi) lors de l’exercice», a-t-il raconté.

Sa blessure au bas du corps ne semble pas sérieuse. «J’ai patiné. Ça ne peut donc pas être si pire que çà...» a-t-il lancé, avec un petit sourire.

Drouin de son côté, n’a pas rencontré la presse. On sait toutefois qu’il ne s’est pas blessé à une main.

On a revu Ales Hemsky sur la patinoire une fois la séance d’entraînement facultative terminée. Hemsky a souffert d’une commotion cérébrale qui lui a fait rater les neuf dernières rencontres.

Hudon au centre

Le Canadien tirant de l’arrière 2 à 0, Claude Julien a employé Charles Hudon au centre d’une ligne d’attaque complétée par Alex Galchenyuk et Artturi Lehkonen en troisième période jeudi. Ce trio a failli produire un but, mais les arbitres ont prétexté que Hudon avait nui au gardien du Wild avant de le battre.

Hudon a apprécié le fait de jouer au centre.

De bons mots pour Galchenyuk

Galchenyuk a offert une bonne performance jeudi soir, dirigeant huit tirs sur le gardien du Wild.

«Il joue de mieux en mieux, a reconnu Julien. Alex a retrouvé son élan et sa confiance et l’équipe en soutire des bénéfices.»

Julien a aussi apprécié le rendement offert par le jeune défenseur Joe Morrow, qui a été employé durant plus de 19 minutes.

«Joe n’a pas connu un bon camp d’entraînement, mais il joue beaucoup mieux maintenant, a souligné Julien. Il est capable de gérer un temps de jeu de près de 20 minutes. J’ai aimé sa performance.»