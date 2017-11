Beaucoup de frustration chez les Sabres

Ça devait être l’année de la relance, celle où les Sabres devaient donner des indices que les jours meilleurs approchaient. Après six ans sans séries éliminatoires, on estimait pouvoir commencer à y rêver.

Or, c’est loin d’être la situation à laquelle on s’attendait à Buffalo. Avant cette première visite de la saison au Centre Bell, les Sabres pointaient au tout dernier rang de l’Association de l’Est avec une faible fiche de 5-9-2.

« C’est un sentiment général. On doit se sortir du modèle d’alternance entre les victoires et les défaites, a indiqué Pominville, compagnon de trio d’Eichel.

« Tu ne peux pas avoir de succès dans cette ligue quand tu joues de la façon dont on le fait. On joue un peu trop mollement, on commet trop de revirements. Notre structure défensive peut être vraiment bonne comme elle peut être totalement absente. C’est ce qui est frustrant. »

« Je ne pensais pas qu’on serait où l’on se trouve présentement. Sans vouloir trouver d’excuses, on a perdu plusieurs défenseurs pendant quelque temps. Ça a affecté notre profondeur, a-t-il expliqué. Je pensais que c’était une saison où on allait faire du progrès. Les gars commencent à ressentir de la frustration, mais il reste encore beaucoup de temps. On va se regrouper. On a le temps de s’en sortir. »