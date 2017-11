Beterbiev, champion montréalais

Et si jamais Yvon Michel peut tenir son bout devant Al Haymon et Floyd Maywaether, c’est encore Ramsay qui sera dans le coin d’Eleider Alvarez dans un combat pour le titre d’Adonis Stevenson à Québec le 27 janvier.

Les Québécois ont adopté Adrian Diaconu et Lucian Bute et en ont fait de grandes vedettes locales chez nous.

Les trois hommes ont un point en commun. Ils avaient appris le français et pouvaient communiquer avec leurs fans et la majorité des Québécois. Ce n’est pas le cas d’Artur Beterbiev. Mais le Tchétchène se débrouille maintenant en anglais et a donné des entrevues au cours des dernières semaines.

Je suis allé souper chez Artur Beterbiev il y a deux ans. Sa mère avait préparé la cuisine avec son épouse et les enfants étaient turbulents comme le sont des enfants. C’est évident qu’il faut accepter certains compromis avec Artur. Mais il a le droit de pratiquer sa religion et d’inviter ses visiteurs à en respecter les codes. avant le septième round

En tous les cas, on a eu un fun noir à jaser boxe, culture et religion. Cet Artur ne donne pas sa place. Je lui avais demandé qui d’Adonis Stevenson ou de Sergey Kovalev il aimerait affronter.

Et Montréal aura un champion du monde de plus chez ses citoyens.

DANS LE CALEPIN – Yvon Michel n’a rien fait pour nuire à Beterbiev. Si Artur gagne le titre qu’Yvon Michel gagne en cour contre le nouveau champion, il risque de ramasser une grosse somme en dommages et intérêts. Plus Artur devient une machine à faire de l’argent et plus Yvon Michel aurait eu droit à sa quote-part.