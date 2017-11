Des matchs à domicile importants

Le Canadien a montré du caractère après avoir perdu les services de Carey Price et la prochaine séquence de rencontres au Centre Bell s’avère importante pour la suite de la saison.

Le Canadien a eu un début de saison difficile en termes de calendrier en disputant 10 de ses 15 premiers matchs sur la route, tout ça, après un très mauvais camp d’entraînement. Peu de gens donnaient des chances à l’équipe de s’en sortir lors de son dernier voyage de quatre matchs. Elle a pourtant remporté trois matchs.

La victoire à la fois la plus importante et surprenante a été celle contre les Jets, selon moi. C’est là que les choses ont tourné en leur faveur. Ils ont joué du bon hockey. Il y a plusieurs aspects positifs présentement, à commencer par le fait que le Tricolore jouera 12 de ses 15 prochains matchs à la maison.

Pour moi, ils devront maintenir une fiche de ,750, voire presque ,800, durant cette série de rencontres. Il faut qu’ils trouvent un moyen de gagner ces matchs-là. Certes, Drouin et Weber sont absents, mais il y a manière à les remplacer sur une courte période de temps.

Galchenyuk transformé

On constate finalement qu’Alex Galchenyuk s’avère le meilleur attaquant du Canadien. Ça prend une qualité première pour jouer dans la Ligue nationale. Dans son cas, c’est peut-être trois : un bon patineur, un bon manieur de rondelle et il possède un tir foudroyant. Je me pose encore la question à savoir pourquoi il jouait sur la quatrième ligne.

Était-ce une punition pour sa mauvaise condition physique ? Claude Julien n’aura éventuellement pas le choix de lui donner plus de temps de glace, car actuellement, ses 15 minutes ne sont pas suffisantes. La bonne nouvelle, c’est que Marc Bergevin ne l’a pas échangé.

Il fait partie des joueurs qui peuvent changer l’allure d’un match dans cette équipe, à l’instar de Max Pacioretty et Jonathan Drouin. Aux côtés de Drouin, on sent Galchenyuk heureux et Drouin aime ça. Il y a aussi Plekanec qui joue du bon hockey dernièrement.

D’ailleurs, j’aurais aimé que Charles Hudon prenne la place de Drouin, jeudi soir, face au Wild, plutôt que ce rôle soit confié à Torrey Mitchell. Je peux comprendre quand il s’agit d’un match à l’étranger, mais à la maison, l’équipe adverse doit être accotée au mur rapidement. C’était le moment de le jumeler à Galchenyuk.

J’ai été dur moi aussi à l’endroit de certains jeunes durant ma carrière, mais ce n’est pas la bonne façon d’agir. Il aurait fallu remplacer Drouin par un joueur au flair offensif et non un joueur qui est plus défensif.

Novice : une aberration

Un règlement en vigueur dans certaines régions au hockey mineur ayant fait les manchettes m’a fait sursauter ces derniers jours. Il stipule qu’un joueur novice A ne peut marquer plus de trois buts au cours d’un même match. C’est épouvantable. On nivelle par le bas. C’est comme si on disait à un élève qu’il ne peut obtenir une note supérieure à 85 %, de peur d’humilier le reste de la classe.

Les personnes qui ont pris ces décisions ne sont sûrement pas allées au Tournoi pee-wee de Québec, où il n’est pas rare qu’un jeune marque cinq ou six buts pour procurer la victoire à son équipe. Et tout le monde est de bonne humeur ! Comment expliquer à un petit gars qu’il doit arrêter après trois buts ?

Le meilleur joueur est toujours respecté par ses coéquipiers, c’est l’exemple pour les autres. De plus, je connais une foule de joueurs professionnels ou d’anciens qui sont prêts à aider, mais on les tasse du revers de la main. On ne semble pas enclin à les recevoir. Ces gars sont aussi parents et ils seraient d’une aide incroyable. J’aimerais entendre les décideurs en question, car pour moi, cela est tout simplement inconcevable.

Les échos de Bergie

Trop de pouvoir à Price ?

La situation actuelle de la blessure de Carey Price est du jamais-vu pour moi depuis que je suis dans le hockey. Notre perception à l’extérieur, c’est qu’on a tellement donné de l’importance à Price qu’il a cru que le pouvoir décisionnel lui appartenait. Les situations comme celle que l’on vit actuellement, c’est embarrassant pour l’équipe. On marche sur des œufs chez le Canadien. Personne n’en parle. Il ne faut pas frustrer Carey. On entend toutes sortes de rumeurs et personne n’éteint le feu. On dirait que c’est une équipe dans une équipe. Ce serait un bon moment pour lui de revenir durant la présente séquence au Centre Bell.

Bon coup des Sénateurs

Les Sénateurs ont conclu une bonne transaction pour mettre la main sur Matt Duchene. J’aime la façon de travailler du directeur général Pierre Dorion, qui ne cachait pas qu’il voulait un autre attaquant. Il veut améliorer son équipe. Il a de bons jeunes et il comprend la nouvelle LNH, qui est basée sur le talent et la rapidité. À Nashville, il est évident que Kyle Turris deviendra le deuxième centre de l’organisation alors que Nick Bonino sera le troisième.

Ce sera une belle occasion pour Samuel Girard au Colorado, où il pourra faire son chemin. Ça aurait été difficile pour lui à Nashville avec tous les défenseurs talentueux qui s’y trouvent.

Duo enflammé

Quel début de saison pour Steven Stamkos et Nikita Kucherov, wow ! Le Lightning a d’ailleurs encore gagné, jeudi soir. Il faut donner du crédit à Yzerman, qui a convaincu Stamkos de demeurer à Tampa Bay. Et Kucherov, lui, s’avère le candidat idéal pour gagner le trophée Maurice-Richard avec ses 16 buts jusqu’ici.

– Propos recueillis par Roby St-Gelais