Patinage de vitesse: première victoire pour Laurent Dubreuil

Laurent Dubreuil a choisi la scène la plus prisée du patinage de vitesse pour signer sa première victoire individuelle en Coupe du monde aujourd'hui à Heerenveen aux Pays-Bas.

S'élançant dans la deuxième des 10 paires du jour, l'athlète originaire de Lévis a vu son chrono de 34,80 s résister jusqu'à la fin de l'épreuve. Au final, il a devancé les Néerlandais et favoris de la foule, Jan Smeekens (34,84 s) et Ronald Mulder (34,85 s).

Dubreuil a réalisé plus que son objectif à cette première Coupe du monde de la saison. Résigné au groupe B vendredi, en raison d'une seule place dont disposait le Canada dans le groupe A, son troisième rang lui avait alors valu sa promotion espérée dans le spectacle principal d'aujourd'hui.

Premier critère réussi

Cette victoire permet au Québécois de réaliser le premier critère pour l'assurer d'une participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Le processus de sélection de Patinage de vitesse Canada récompensera chaque patineur remportant au moins un podium et terminant parmi les cinq premiers au classement général d'une distance après les quatre Coupes du monde d'automne.

Grâce à sa médaille d'or, d'Dubreuil s'est hissé au troisième rang du cumulatif après deux épreuves avec 115 points, derrière les 136 points du Norvégien Havard Lorentzen, gagnant de la première course de la veille, et les 130 points du Néerlandais Kai Verbij.

Les trois prochains rendez-vous de la Coupe du monde sont prévus à Stavanger en Norvège, la semaine prochaine, suivis de ceux de Calgary, du 1er au 3 décembre, et de Salt Lake City, du 8 au 10.

Aussi promus au groupe A

La journée a été marquée par un autre genre de victoire pour les deux autres Québécois spécialistes du 500 m. En terminant respectivement deuxième et troisième du groupe B quelques heures plus tôt, Alex Boisvert-Lacroix et Alex St-Jean accèderont au même groupe A que Dubreuil, vendredi prochain, en Norvège.

Plus de détails à venir...