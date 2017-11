David Côté a été choyé pour sa première Coupe Dunsmore en carrière.

Une fin dramatique et un placement de 34 verges qui a procuré la victoire au Rouge et Or au final. « Je n’étais pas nerveux avant de tenter mon botté, a assuré Côté. J’étais prêt et tout s’est passé comme prévu. Même si j’ai raté un placement plus tôt dans la rencontre, je n’étais pas stressé. Ça fait partie du football et tu ne peux pas être parfait tout le temps. »

Après son placement en fin de match, Côté a dû sauver les meubles sur le botté d’envoi. Reda Malki a réussi un retour de 42 verges jusqu’au 52 des Carabins. « J’ai raté partiellement mon botté d’envoi, mais j’ai au moins réussi le plaqué, a indiqué le botteur de précision qui a fait mouche trois fois en quatre tentatives. Je ne pensais pas vivre un tel match. C’était le fun et j’ai hâte à la semaine prochaine. Notre défensive a joué tout un match en ne cédant que 22 points à une aussi bonne offensive. »

Interception importante

Auteur de quatre interceptions dans la victoire de 22-0 face aux Bleus le 21 octobre, Gabriel Ouellet a de nouveau trouvé le moyen de s’illustrer avec un larcin en fin de match, profondément dans le territoire du Rouge et Or. Le secondeur hybride Adam Auclair a été le meilleur du Rouge et Or avec 7,5 plaqués. À son dernier match universitaire, l’ailier défensif Jonathan Boissonneault-Glaou a brillé de tous ses feux, avec 13 plaqués pour les Bleus.

Joueur par excellence du match, Mathieu Betts avait hâte de se rendre dans l’Ouest pour se frotter aux Dinos de Calgary.

« C’est l’objectif, chaque année, de jouer sur la scène nationale, a souligné l’ailier défensif étoile. Pour les avoir affrontés l’an dernier à la Coupe Vanier, c’est une équipe bien dirigée qui mise sur plusieurs bons athlètes. »