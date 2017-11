Une famille à la mer

Le 25 septembre, Mylène Martel, Martin Fleury et leurs quatre enfants — Éloi, 11 ans, Laurent, 8 ans, Anamé, 6 ans et Maïna, 2 mois — sont montés à bord du Going Knots, leur voilier, sur le lac Champlain. Rencontre (virtuelle) avec cette famille qui a osé faire le saut.

La famille revient d’une promenade dans le village de Bel Haven en Caroline du Nord, où elle a jeté l’ancre deux jours plus tôt. À bord du voilier de 39 pieds qui leur fait office de maison pour la prochaine année, ils contournent le Cap Hatteras par les canaux le long du littoral américain de l’océan Atlantique et du golfe du Mexique.

Leur destination ? Les Bahamas, et les îles voisines.

« On n’a pas beaucoup d’expérience en voilier et il n’était pas question pour nous de commencer par une expédition transatlantique », dit Mylène Fleury. Nouveaux marins, la petite famille n’en est toutefois pas à sa première aventure de plein air. Celle-ci nécessitait toutefois de tout mettre en pause pendant une année... ou si ce n’était pas plutôt de tout vivre sans pause pendant cette année ?

Du rêve à la réalité

« Les gens se donnent des rêves à réaliser dans cinq ou dix ans, et cela n’aboutit jamais, raconte Mylène. On s’est laissé peu de temps, de sorte que tous nos efforts se sont concentrés vers ce but. » En deux ans, le couple a épargné suffisamment pour se procurer le voilier et subvenir aux besoins de toute la famille une fois sur l’eau.

« On a évalué à 25 000 $ le coût de cette année, ce qui est moins qu’une année passée à la maison [elle-même louée entre-temps] », dit Martin, gestionnaire en génie environnemental. Quant au bateau, il sera revendu à bon prix.

« On n’a pas besoin d’être riche pour vivre une telle aventure. Il suffit de ne pas s’être endetté », ajoute Mylène, travailleuse autonome.

La vie en famille sur un bateau

Éloi, 11 ans, et Laurent, 8 ans, se chamaillent un peu pour se présenter à l’écran. Anamé, 6 ans, toute discrète, s’efface rapidement, profitant de l’inattention des parents pour aller pitonner sur le téléphone, ce qui est pourtant interdit. Maïna, 2 mois, finit sa sieste dans le porte-bébé, puis réclame son boire.

« À la maison ou sur l’eau, la gestion des enfants prend beaucoup de temps », dit la mère de quatre enfants, tout sourire.

« Disons qu’on ne regarde pas les nuages pendant des heures allongés sur le voilier », ajoute Martin.

Les deux parents embrassent cette chance de passer énormément de temps avec leurs enfants, en continu « C’est parfois exigeant, mais on a une occasion en or d’apprendre à connaître nos enfants encore plus intimement », dit le père de famille qui fêtera son 40e anniversaire sur l’eau.

Le capitaine me fait une visite virtuelle de leurs quartiers : des couchettes à l’avant et à l’arrière (les parents dorment dans la proue, les enfants dans la poupe), et un espace de vie commun restreint qui sert de salon et de cuisine.

Les matinées sont consacrées aux leçons des enfants, qui profitent notamment de la navigation pour intégrer des notions essentielles de mathématiques. En après-midi, tout l’équipage découvre le monde et accumule les rencontres.

« On est quatre voiliers québécois à se suivre ! Et plus tôt ce matin, un Américain nous a prêté sa voiture pour aller faire nos courses », raconte Mylène.

L’aventure, d’abord

Mylène a été guide de rafting pendant plus de dix ans, elle est amatrice de canot à glace et elle a fait de l’activité physique son métier. Aussi canoteur, Martin n’a pas l’âme sédentaire.

« Il n’était pas question pour nous de renoncer aux expéditions en ayant des enfants », dit Mylène. Au contraire, les enfants ont le plein air dans la peau, ayant l’habitude de camper tous les week-ends et de pratiquer vélo de montagne, randonnée, canot, etc.

A priori, le voilier ne semblait pas assez sportif pour Mylène. « Mais c’est l’embarcation parfaite pour notre famille de six dans une telle aventure. »

« On est plus proche de la vie en camping que de la vie en hôtel sur un bateau », met en garde la petite famille, qui entend régulièrement des histoires de nouveaux marins qui sauteraient dans le premier avion après quelques semaines sur l’eau.

Sans se presser, la famille suit sa progression, influencée par les conditions météorologiques, les besoins en ravitaillement et les attraits potentiels. L’appel du Sud est fort. « On pourra alors se baigner, faire de la plongée, aller à la pêche au harpon... bouger », résume Mylène. Les enfants ont hâte. Dans l’intervalle, l’adaptation dans cette « nouvelle vie » se passe bien à bord du Going Knots.

« On a appris que cela porte malchance de changer le nom d’un bateau, alors on a renoncé à le franciser. Et puis, beaucoup pensaient qu’on était devenus fous de se lancer dans cette aventure avec des enfants, alors ce nom nous sied bien », dit Mylène en riant.

Brume et Pinocchio

Vous vous souvenez de cette famille de sept enfants et de leur labrador qui ont pris le large le 3 juillet 2016 afin de faire un voyage autour du monde ? Marcus, Johanne et leurs enfants, Raphaël (13 ans), Thomas (11 ans), Charlotte (10 ans), Juliette (7 ans), Félix (5 ans), Alice (3 ans) et Florence[18 mois], et leur chienne, Brume (4 ans) sont présentement en route vers Panama. Il n’y a pas de destination finale en vue.

« On n’a pas de date de retour officielle. On peut voyager pendant des années, selon ce qui se passe et ce que l’on a envie de découvrir », dit Johanne. Après quinze mois sur l’eau, la famille a une routine bien rodée, chacun ayant un rôle sur Pinocchio allant du ravitaillement au nettoyage de la coque.

Les journées sont rythmées par les leçons et devoirs des enfants en avant-midi et des expéditions en après-midi de randonnée, de plongée, de baignade ou de farniente à la plage.

Un chien, sept enfants et deux adultes à bord : il ne manquait pas d’action. Pourtant, un nouveau membre s’est joint au troupeau le mois dernier.

« Les enfants ont adopté un iguane qui suivait notre zodiac », dit Johanne. La bête n’a toujours pas été baptisée, mais on devine qu’elle ne s’ennuie pas à bord.

