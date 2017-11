Une performance en or au meilleur moment possible

Auteur d’une échappée au premier quart, Vincent Alarie-Tardif est revenu en force pour signer sa meilleure performance de la saison.

« Ma carrière à Laval ne pouvait pas se terminer avec une échappée, a mentionné le vétéran porteur de ballon qui a amassé 113 verges en 24 courses. J’étais fâché et je voulais revenir en force. Je me suis dit arrêtez-moi. Je ne suis pas surpris de nos succès au sol. Les Carabins ont pris des chances et ça ne peut pas toujours fonctionner. »

Tout de suite après son échappée, sur la série suivante, Alarie-Tardif a réussi deux belles courses. « Je ne me suis jamais questionné si j’allais redonner le ballon à Vincent, a assuré le coordonnateur offensif Justin Éthier. Je savais qu’il allait porter le ballon plus de 20 fois. Sur son échappée, le joueur des Carabins (Karl Prévost) a fait un bon jeu en pénétrant dans le champ-arrière et ils ont récupéré le ballon pour le touché. »

« Vincent était en feu à son retour et c’est cette attitude qu’on veut voir, de poursuivre Éthier. On adore son attitude. On ne veut pas qu’un joueur s’apitoie sur son sort. »

Victoire à saveur particulière

Pour Hugo Richard, cette deuxième victoire de la Coupe Dunsmore face aux Carabins de l’Université de Montréal avait une saveur particulière. « Après avoir perdu contre Montréal ici en 2014 et 2015, je suis vraiment content parce qu’on devait gagner au PEPS devant nos fans qui ont fait une grosse différence, a souligné le pivot qui a complété 21 de ses 29 passes pour 225 verges. Je n’ai pas commis de revirements. J’ai bien contrôlé la rencontre sans prendre trop de risques tout en gardant mon sang-froid. »

Le Rouge et Or a marqué un touché dès sa deuxième série offensive, une passe de 26 verges à Marc-Antoine Pivin. « Ce jeu a donné le ton au match, a affirmé le joueur par excellence du RSEQ. Ce jeu nous a donné de l’énergie et de l’intensité. »

« C’est vraiment excitant de réussir un jeu comme ça à la Coupe Dunsmore, de renchérir Pivin qui a capté quatre passes pour 86 verges. J’ai connu une saison moyenne et ce touché m’enlève de la pression sur les épaules. »