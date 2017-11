AUSTIN, Texas | François Dumontier ne cache pas son émerveillement quand il se déplace au Circuit des Amériques à Austin, site du Grand Prix des États-Unis depuis 2012.

Ce complexe ultra moderne et aux installations grandioses, aménagé en banlieue de la capitale du Texas, a été érigé dans un immense champ vacant. Sa construction, dit-on, aurait coûté la bagatelle de 400 millions de dollars à ses propriétaires.

« J’envie l’endroit pour l’espace, c’est vrai, a indiqué le promoteur du Grand Prix du Canada, en entrevue au Journal, mais je ne changerais jamais ma course pour celle d’Austin.

« Chaque circuit présente ses particularités, poursuit-il. À Montréal, c’est plus petit, et on fait pratiquement des miracles avec les moyens mis à notre disposition. Par contre, notre environnement est magnifique.

« Nos images sont plus belles à la télé qu’à Austin. La proximité de la ville est un atout indéniable. Nous sommes choyés par la beauté du panorama. »

Un grand défenseur

Dumontier est un grand défenseur de Montréal et de son Grand Prix. Depuis l’an dernier, il peut enfin dormir tranquille, après avoir traversé les tempêtes qui ont compromis, à maintes reprises, l’avenir de l’escale canadienne du Championnat du monde de F1.

Le prolongement du contrat, qui assure la venue de la discipline-reine du sport automobile jusqu’en 2029, lui permet enfin de regarder vers l’avant sans avoir à justifier son emploi jadis précaire.

« Je me suis fait éjecter de mon poste je ne sais combien de fois, relate-t-il. Mais je suis encore là. Et je veux rester jusqu’à la fin du contrat, en 2029.

« Je viens d’avoir 50 ans. Il reste 12 ans à cette entente. Après ça, j’imagine que je serai dû pour passer le flambeau. J’ai tenu le Grand Prix à bout de bras et j’ai travaillé très fort pour le garder.

« Maintenant que nous sommes dans une belle phase de développement, un cycle prometteur avec la participation d’un pilote de chez nous [Lance Stroll], l’arrivée d’un nouveau propriétaire en F1 [Liberty Media], plus à l’écoute des promoteurs, et, éventuellement, un commanditaire en titre, je ne passerai pas à côté de ça. »

La défaite de Coderre

Sans vouloir rallumer le feu, avouons aussi que la récente défaite de Denis Coderre, avec qui ses relations s’étaient détériorées ces dernières années, est probablement, en soi, une autre bonne nouvelle pour Dumontier.

On imagine d’ailleurs que le promoteur du Grand Prix a ouvert une bonne bouteille de champagne quand la défaite du maire de Montréal a été confirmée, le 5 novembre dernier. Mais sur cette question sensible, Dumontier n’a pas voulu élaborer pendant notre entrevue.

« La F1, c’est ma vie, c’est ma carrière, renchérit-il. J’ai eu la chance d’avoir un mentor qui s’appelle Normand Legault. C’est un ami, on se parle assez régulièrement. Je suis un passionné comme lui.

« Ma fierté, c’est de constater que je suis à la tête de l’événement touristique le plus important au Canada. »

Démolir et tout reconstruire

Le site du circuit Gilles-Villeneuve fera peau neuve dans moins de deux ans, comme le stipule la nouvelle entente signée en 2016. Pour répondre aux nouvelles exigences de la F1, les garages, la tour de contrôle et le centre médical seront complètement transformés.

Ces travaux de réfection, confiés à la firme d’architectes FABG, seront amorcés quelques jours après la venue du grand cirque de la F1 en juin prochain. Tout doit être prêt pour mai 2019.

« Ça fait plusieurs mois qu’on travaille étroitement avec la Ville de Montréal [qui assumera le coût des travaux, estimé à 48 millions de dollars] et les autorités du parc Jean-Drapeau, fait savoir Dumontier. Ce sont eux qui sont les propriétaires des lieux. Moi, je ne suis que le locataire.

« Les plans sont faits, dit-il, et ils ont été partagés avec les divers intervenants de la F1 [Formula One Management et la Fédération internationale de l’automobile]. Nous sommes maintenant à l’étape de la planification de la construction. Je peux vous assurer que ce sera magnifique.

« Nous allons tout raser, a-t-il souligné. La Ville s’est demandée si on gardait les garages actuels pour les rénover. Mais tant qu’à faire du neuf avec du vieux, tout le monde a réalisé qu’il valait mieux démolir et tout reconstruire. »

Une fois les travaux terminés, le centre de presse sera relocalisé au-dessus des garages et n’empiétera plus sur le bassin olympique, quoique certaines installations resteront temporaires, comme les locaux servant à l’hospitalité des écuries.

Un cachet unique

Malgré ces travaux d’envergure, pas question de modifier le tracé du circuit Gilles-Villeneuve.

« En tant que promoteur, indique Dumontier, j’ai insisté pour que le tracé reste le même. C’était, pour moi, primordial. C’est une piste mythique qui célébrera ses 40 ans l’an prochain. Les pilotes le trouvent difficile, mais l’apprécient beaucoup.

« Je dirais même que c’est un circuit d’ancienne génération qui doit conserver son cachet unique. Les murs sont proches et il y a peu de zones de dégagement. Ça ne doit pas changer. »