Les fleurettistes canadiens, une équipe en devenir

La nouvelle équipe formée des fleurettistes Marc-Antoine Brodeur, Eli Schenkel et Maximilien Van Haaster a conclu en 17e place à la Coupe du monde d’escrime de Tokyo, au Japon, dimanche.

Brodeur, Schenkel et Van Haaster se sont fait montrer la porte de sortie à leur premier combat. Les Danois Kolja Dahlin, Conrad Seibaek Kongstad, Christian Pors et Alexander Tsoronis se sont imposés par la marque de 45-32.

«Nous savions que c'était une bonne équipe et qu'il fallait que nous soyons en forme pour les battre. C'est dans les trois relais du milieu que nous avons perdu le combat. Ils ont réussi à prendre une avance d'une dizaine de touches et nous n’avons pas été en mesure de les rattraper par la suite. Il faut dire qu'ils étaient très forts aujourd'hui. Après notre match, ils ont battu l’Italie et la Chine pour finir quatrièmes au classement», a fait savoir Van Haaster, originaire de Montréal.

Les Américains ont remporté l’or contre les Sud-Coréens. Les Japonais ont quant à eux complété le podium.

Van Haaster a aussi fait savoir que, malgré la défaite, il y avait du positif dans cette journée puisque c’était la première fois que les trois hommes tiraient dans la même équipe.

«Schenkel est revenu à cette compétition pour la première fois après un an et demi d'absence. Nous pouvons avoir une bonne formation. Ce n'est pas tout le monde qui a beaucoup d'expérience dans cette épreuve, mais à force de tirer ensemble, nous allons nous améliorer et développer une bonne chimie d’équipe.»

«Je pense que Blake Broszus sera le quatrième membre de l'équipe. Il a fini 48e hier à la compétition individuelle. Sinon, je pense que l'équipe va rester la même. C'est au niveau des points que ça va se jouer pour les quatre qui seront de la formation aux Championnats panaméricains et aux Championnats du monde.»

De leur côté, les épéistes Malinka Hoppe, Leonora Mackinnon et Ka Yan Sze ont pris le 14e rang à la Coupe du monde par équipe de Suzhou, en Chine.

Dans l’ordre, le podium a été composé de la Pologne, de la Corée du Sud et de l’Estonie.