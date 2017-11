Un mozus de hipster se montre les bijoux de famille à 70 000 fans de football et nous avons les images

Les fans de football rassemblés au New Era Field, à Buffalo, ont eu droit à tout un show dimanche.

Non, on ne parle pas de la défaite de 47 à 10 des Buffalo Bills face au Saints de la Nouvelle-Orléans, mais plutôt de la course à travers le terrain d’un homme adulte nu.

Heureusement, nous avons des photos de l’évènement.

Premièrement, il s’est élancé, la barbe au vent (entre autres).

AFP

On peut le voir prendre de grandes enjambées.

Quelle forme!

AFP

Apparement, il manquait de pratique, car il a rapidement été rattrapé par des représentants des forces de l'ordre qui avaient l’air plutôt vieux.

Ceux-ci lui ont remis un petit cache-sexe.

AFP

On ne sait pas quel était le but ultime de cette envolée du nu-vite, mais on devine que le coureur voulait probablement juste nous montrer qu’il était tatoué.