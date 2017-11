Voyez le placement spectaculaire qui permet aux Dinos d’affronter le Rouge et Or à la Coupe Mitchell

Vous pensiez que la fin de la rencontre entre le Rouge et Or et les Carabins était spectaculaire samedi au PEPS? Attendez de voir ce qui s’est produit à Calgary...

Pendant que la Coupe Dunsmore était donnée aux joueurs du Rouge et Or, les Dinos de Calgary et les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique s’affrontaient afin d’obtenir la Coupe Hardy, remise à la meilleure équipe de l’ouest canadien.

Alors qu’il restait deux secondes à la rencontre, les Dinos de Calgary ont tenté un botté de placement de 59 verges (oui, oui, vous avez bien compris, 59 verges) afin de remporter le match.

Dans une des situations des plus improbables, le botteur de l’Université de Calgary, Niko DiFonte, a réussi de justesse son placement, portant la marque à 44-43 pour les Dinos, alors qu’il n’avait plus de temps au cadran.

Avec cette victoire, les Dinos recevront donc le Rouge et Or de l’Université Laval samedi prochain au Stade McMahon de Calgary, en marge de la coupe Mitchell.

Il faut d’ailleurs noter que les deux équipes se connaissent bien, puisqu’elles s'étaient affrontées lors de la 52e Coupe Vanier en 2016. Le Rouge et Or avait alors disposé des Dinos par la marque de 31 à 26.

Le gagnant de la Coupe Mitchell aura donc l'opportunité, pour une deuxième année consécutive, de participer à la Coupe Vanier, qui couronne la meilleure équipe de football universiraire au pays.