La 36e Collecte de sang annuelle du Canadien-evenko, présentée en collaboration avec RDS au profit d’Héma-Québec, a atteint son objectif de plus de 750 donneurs. C’est en 1981 que la Collecte de sang du Canadien a été initiée par Jean Béliveau et l’ancien directeur des communications et légendaire annonceur du Canadien au Forum, Claude Mouton.

