Eugenie Bouchard perd deux places

La Québécoise Eugenie Bouchard se retrouve au 83e rang mondial du tennis féminin après avoir perdu deux échelons au classement ayant été mis à jour lundi.

L’ordre des cinq premières joueuses de la WTA est la même comparativement à celui de la semaine précédente. La Roumaine Simona Halep domine, tandis que l’Espagnole Garbine Muguruza et la Danoise Caroline Wozniacki suivent. Le top 5 est complété par la Tchèque Karoline Pliskova et l’Américaine Venus Williams.

Bouchard demeure la meilleure représentante de l’unifolié, même si sa dernière victoire remonte au tournoi de New Haven, en août. Sa compatriote Françoise Abanda est 125e, ayant chuté de deux crans également. Carol Zhao et Bianca Vanessa Andreescu sont respectivement 150e et 192e. Aleksandra Wozniak, en chute de trois rangs, est 303e.

Le calme plat

Chez les hommes, le Majorquin Rafael Nadal demeure en tête, devant le Suisse Roger Federer et l’Allemand Alexander Zverev. L’Autrichien Dominc Thiem et le Croate Marin Cilic sont quatrième et cinquième.

L’Ontarien Milos Raonic est toujours 24e, alors que Denis Shapovalov a conservé sa 51e place. Vasek Pospisil, Peter Polansky et le Québécois Félix Auger-Aliassime - en baisse de cinq rangs - sont dans l’ordre 109e, 138e et 159e.