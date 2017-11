Joël Bats nouveau responsable des gardiens de l’Impact

L’Olympique Lyonnais a annoncé lundi que son entraîneur des gardiens, Joël Bats, mettra fin prématurément à son contrat afin de rejoindre l’Impact de Montréal, avec qui il occupera les mêmes fonctions.

La chaîne TVA Sports, par l’entremise de son journaliste Nicolas A. Martineau, a confirmé l’information en avant-midi.

Bats, qui travaille avec l’équipe lyonnaise depuis 2000, détenait une entente valide jusqu’en juin 2019. Sous sa gouverne, les gardiens Grégory Coupet, Hugo Lloris et Anthony Lopes se sont distingués sur le terrain et atteint le plus haut niveau international.

L’homme de 60 ans a aussi travaillé avec le Paris Saint-Germain de 1996 à 1998 et le LB Châteauroux en 1998-1999. Il renouera avec l’instructeur-chef de l’Impact, Rémi Garde, qui a été à la barre de l’Olympique Lyonnais de 2011 à 2014.