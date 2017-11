Oscar De La Hoya veut affronter Conor McGregor

L’ancien champion du monde Oscar De La Hoya s’entraînerait présentement en secret afin d’affronter l’actuel détenteur du titre des poids légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, dans un combat de boxe.

Lors de son dernier combat en carrière en 2008, De La Hoya s’est incliné au huitième engagement, face à Manny Pacquiao.

«Vous savez que je suis compétitif, a admis l’homme de 44 ans dans une entrevue sur les ondes de Golden Boy Radio. Vous savez que j’ai encore ce qu’il faut en moi. Je m’entraîne secrètement. Je suis plus rapide et plus fort que jamais. Je pourrais battre Conor McGregor en deux rounds maximum. Je reviendrai pour ce combat!»

McGregor a pris part à son premier duel de boxe en carrière cet été, contre Floyd Mayweather fils. «The Notorious» s’est incliné par K.-O. au 10e round, mais il en a surpris plusieurs qui ne lui laissent aucune chance.

«Je veux juste me battre une dernière fois, a ajouté celui qui a été champion dans six catégories différentes pendant sa carrière. C’est tout ce dont j’ai besoin. Il est le roi. Soyons honnêtes, dans une cage, il me démolirait, mais le combat serait dans un ring.»