Il y a de plus en plus de joueurs à l’infirmerie chez le Canadien. Après David Schlemko, Ales Hemsky, Nikita Scherbak, Al Montoya et Carey Price, le plus gros dossier du groupe, il faut maintenant ajouter le nom d’Artturi Lehkonen.

Quelques minutes après le revers de 2 à 1 en prolongation contre les Blue Jackets de Columbus, le Canadien a un peu levé le voile avec la blessure à Lehkonen. Il restera à l’écart du jeu pour une période indéterminée en raison d’un malaise au bas du corps.

« Lehkonen traînait cette blessure depuis un bon moment, a précisé Julien. Il a fait un bon travail pour continuer à jouer malgré la douleur. Mais c’était maintenant impossible pour lui de poursuivre. Nous avons choisi de le neutraliser pour son bien. C’était la bonne décision. Il a essayé fort, mais il devait arrêter. »

Avec une absence d’une durée indéterminée, Lehkonen devrait logiquement rester à l’écart du jeu pour quelques semaines.

« Indéterminé, ça veut dire qu’on ne le sait pas, a répliqué Julien. Je ne suis pas un docteur, je suis un entraîneur. »

Effort honnête

Julien a dressé un bilan assez positif de la rencontre malgré le revers en prolongation.

« Nous avons eu de bonnes chances de marquer, surtout en troisième période, a rappelé l’entraîneur en chef. Bobrovsky a fait de gros arrêts. Je pense que nous avons joué un match solide. Nous affrontions une bonne formation, l’une des bonnes de la LNH. Nous avons limité les dommages sur le plan offensif. »

Mete comme ailier

Pour la première fois cette saison, Julien a utilisé Victor Mete à l’aile gauche du quatrième trio à la place de sa position naturelle de défenseur.

« Je n’avais pas le choix puisqu’il était trop tard pour rappeler un joueur de Laval, a expliqué Julien. Torrey [Mitchell] s’est senti malade tout juste avant l’échauffement. Mete m’a dit qu’il avait déjà joué à l’aile lors de ses jours à London. Et il avait même joué au centre. Mais je n’avais pas l’intention de l’utiliser à cette position. »